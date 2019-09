Sport



Pari tra Diavoli Neri e Porcari: locali sfortunati con quattro pali colpiti

domenica, 22 settembre 2019, 19:26

di michele masotti

1-1

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Piagentini, Pennucci, Granai, Santini, Gianluca Cassettai, Orsetti (70’Lorenzo Micchi), Monaco, Ceccarelli, Amidei (72’Morelli) e Crudeli A disposizione: Vanni, Fontanini, Capitani, Ivano Orsi e Fabbri Allenatore: Alessandro Cassettai

Academy Porcari: Cecchini, Mini (75’Della Maggiora), Campigli, Picchi, Repetto, Franceschini (70’Bertini), Buono, Tuccori, Damiani (68’Madda), Compagnone e Michetti (46’Lorenzo Pirito) A disposizione: Luca Pirito, Bagnatori, Pracchia, Amodio e Lombardi Allenatore: Tiziano Bizzarri

Arbitro: Marranchelli di Pisa

Marcatori: 43’Orsetti e 82’ Compagnone

Note: Ammoniti Crudeli, Gianluca Cassettai e Mini

Diavoli Neri Gorfigliano e Academy Porcari mantengono la loro imbattibilità stagionale, Coppa Toscana compresa, impattando con un gol per tempo in terra garfagnina. I quattro pali colpiti dai locali, se non è un record poco ci manca, spiegano più di qualsiasi altra motivazione come sia maturato il pari. Premiata, quindi, la tenacia della formazione di Bizzarri di restare sempre attaccata al punteggio per poi pervenire al pareggio con la rete di bomber Compagnone. In un campionato che vede al comando a punteggio pieno le due versiliesi Sporting Pietrasanta e Capezzano, le due formazioni scese in campo in terra garfagnina possono ambire a recitare il ruolo di outsider. Nei primi quarantacinque minuti, come detto, Pennucci e compagni pressano in maniera forsennata i portatori di palla lucchesi, creando due nitide palle gol non sfruttate a dovere da Ceccarelli e Amidei.

Il predominio dei locali viene premiato in prossimità dell’intervallo. Azione che nasce da piedi di Pennucci, il preciso traversone di Amidei viene spedito in porta dall’ex Vagli e Castelnuovo Orsetti. Copione del match che non muta nella ripresa con i Diavoli che commettono il torto principale di non chiudere i conti. Al 60’ Monaco toglie involontariamente dalla porta di Cecchini la punizione, che sarebbe stata vincente, di Crudeli. Sul proseguo della manovra è il palo a negare la gioia del gol a capitan Gianluca Cassettai. Il numero bianconero toglie dall’incrocio dei pali una magistrale punizione calciata dal neo entrato Morelli. Il classe 1990 porta a due i pali colpiti dai locali.

I legni presi diventano tre al minuto numero ottanta: questa volta la sfortuna, sotto forma di palo, nega la rete a Ceccarelli, ben imbeccato dallo spunto sulla destra del dinamico Monaco. Graziati dalla dea bendata, gli ospiti prendono più coraggio e cestinano una clamorosa occasione con Compagnone che alza sopra la traversa da sottomisura. Il classe 1993 si riscatta a otto dalla fine quando un suo tiro dalla distanza, complice un maligno rimbalzo sul terreno, beffa Carvajal. Il festival dei pali termina al 96’quando un’altra punizione di Morelli finisce sul montante della porta difesa da Cecchini.

Domenica prossima Diavoli Neri e Porcari saranno attese da un confronto con due matricole: il team dell’alta Garfagnana sarà di scena in casa del Corsanico, fermo a quota zero punti ma con una rosa di buon livello, mentre i bianconeri se la vedranno con il Meridien Larciano, compagine con la quale duellarono nella passata edizione del girone B della Seconda Categoria.