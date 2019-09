Sport



Parte col botto il campionato U.I.S.P.: volano Poggio, Casciana, MGS e Unione 2018

lunedì, 23 settembre 2019, 19:06

di simone pierotti

Riparte il campionato amatoriale U.I.S.P. della Garfagnana con qualche novità e tante conferme. Confermata la formula a 14 squadre: le partenti Filicaia e Lokomotiv sono infatti state sostituite da due graditi ritorni, “Avvoltoi della Polle” (di Pieve Fosciana) e Villetta 2012.

Riparte nella consueta maniera il Capriola Poggio, vincendo. Vittoria netta sul campo del Cerretoli, un 3-0 firmato dalla doppietta di bomber Edoardo Micchi e al gol di Maico Masotti. Cambia la panchina ma non il risultato per il Casciana Cascianella: il nuovo mister Fontanini guida i propri ragazzi alla netta vittoria 4-1 sul campo degli Avvoltoi della Polle. Per i locali in rete Simone Piagentini, per gli ospiti segnano Nicolò Bertoncini, Riccardo Magazzini, Fabio Cordasco e Federico Fantoni. Partenza positiva anche per l’ambizioso Cascio che supera 3-1 il Corfino (reti di Luca Borgia, Nicolò Regoli, Tommaso Vangi e Matteo Ferrando). Va k.o. il Camporgiano, battuto al termine di una gara combattuta dal’Unione 2018: 3-2 il risultato per i padroni di casa trascinati dalla doppietta di Simone Trombi e dal gol di Luca Lorenzani; per gli ospiti reti di Luca Buriani e Marco Cardosi. Pareggio pirotecnico 2-2 tra United Coours e Baston Villa: alla doppietta di Irobbi God’s Will replica la doppietta di Giorgio Bruni. Parte con il piede giusto anche il MGS City che batte a domicilio gli Amatori Vicas 3-0 (doppietta di Alessandro Davini e gol di Andrea Ciolli). Positivo ritorno del calcio della Villetta che passa 2-0 sul campo del Cerageto Mojito grazie ai gol di Andreucci e Damazzi.