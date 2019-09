Sport



Pesante sconfitta a Camaiore, ma è un buon Castelnuovo

domenica, 1 settembre 2019, 15:03

di simone pierotti

4-1



CAMAIORE: Barsottini, Ghilarducci (23' s.t. Arnaldi), Barsotti, Cesarini, Contipelli, Fiale, Tonazzini (7' s.t. Mariani), D'Antongiovanni, Pegollo (27' s.t. Morelli), Orlandi (7' s.t. D'Alessandro), Mancini (41' s.t. Nardini). A disp: Ferraiuolo, Bresciani, Capecchi, Papi. All. Moriani

CASTELNUOVO: Morini, Fanani (27' s.t. Da Prato), Nelli Si., Jatta (15' s.t. Bachini), Pieroni, Inglese, Marganti (15' s.t. Turri), Biagioni, Ghafouri, Casci (15' s.t. Galletti), Bosi (27 s.t. Ferri). A disp: Nelli Se., Giusti, Dini, Micchi. All. Cardella



ARBITRO: Gabriele Fiorillo di Lucca



MARCATORI: 30' p.t. Bosi, 38' e 43' p.t. Pegollo, 10' s.t. Mancini, 48' s.t. Morelli



NOTE: Ammoniti D'Antongiovanni, Inglese, Casci



Il Castelnuovo esce sconfitto pesantemente dalla prima gara ufficiale della stagione, l'andata del primo turno di Coppa Italia. Eppure i gialloblu non hanno demeritato, esprimendo anche buone trame di gioco contro una delle formazioni più accreditate per le prime posizioni del campionato.



Effettivamente, l'inizio del Castelnuovo era stato molto incoraggiante: al 30' è stato Bosi a portare in vantaggio la squadra di Alfredo Cardella e, pochi minuti dopo, Jatta ha sfiorato il raddoppio cogliendo una clamorosa traversa da oltre 30 metri. Purtroppo, un improvviso uno-due dell'esperto Pegollo ha subito incanalato il match in favore del Camaiore. Il Castelnuovo ha comunque continuato a giocare, anche nella ripresa, esponendosi tuttavia ai contropiedi dei padroni di casa che hanno dilagato nel finale.



La cronaca. A Camaiore si gioca sotto un caldo sole, clima ancora tipicamente estivo. I gialloblu non sono al completo, ma mettono in campo una squadra molto dinamica e volitiva. Sono proprio i garfagnini a far vedere le cose migliori nella prima parte di gara. Dopo un sospetto contatto in area su Ghafouri, il risultato si sblocca al 30' con una bella conclusione di Bosi, servito da un preciso assist di Marganti a centro area. Al 34', come detto sopra, Castelnuovo vicino al raddoppio con un gran tiro dalla distanza di Jatta, che si stampa sulla traversa. La gara sembra in controllo degli ospiti, ma all'improvviso il Camaiore centra il pareggio. Pegollo entra in area di rigore dalla sinistra e, nonostante il tentativo di Pieroni, riesce a battere Morini sul primo palo, complice un cattivo rimbalzo del pallone. Al 43' lo stesso Pegollo finalizza da grande attaccante un'azione sulla fascia di Barsotti, niente da fare per il portiere gialloblu. Al 44' si segnala una conclusione dai 20 metri di Ghafouri in diagonale, con il portiere che blocca a terra.



Il secondo tempo procede sulla falsa riga del primo, con la squadre quasi rivoluzionate dalle tante sostituzioni effettuate dai due tecnici. Al 10' Mariani controlla al limite dell'area e mette in movimento Pegollo, che appoggia all'accorrente Mancini, il quale, tutto solo, segna la terza rete per la propria squadra. Castelnuovo molto generoso, ma poco pungente sotto porta, se si eccettua una rete annullata ad Inglese colto in posizione di fuorigioco. Lo stesso Inglese, attorno al 35', è costretto ad abbandonare il campo per infortunio dopo un duro contrasto di gioco. A tempo scaduto, arriva la quarta rete dei locali con Morelli, che riprende al volo una respinta di Morini su una prima conclusione dello stesso calciatore.



La partita termina quindi con una sconfitta troppo severa per il Castelnuovo che, tuttavia, ha messo in mostra le proprie buone potenzialità. Archiviata questa uscita di Coppa, i gialloblu faranno sul serio da domenica prossima con la prima giornata di campionato.