Punto seconda categoria: Borgo a valanga, Tognarelli fa felice Vagli

domenica, 15 settembre 2019, 20:00

di lorenzo fiori

Con la giornata odierna è iniziato il campionato anche nel nostro girone C di seconda categoria dove abbiamo assistito subito a partite intense e piene di emozioni. Vittorie nostrane per Vagli, Borgo a Mozzano e Gallicano, pareggio per Pontecosi, Barga e Fornoli mentre cade fuori casa il Corsagna.

Analizziamo ora dettagliatamente le sette partite nostrane. Iniziamo dalla corazzata Vagli che ha espugnato il terreno della quotata Acquacalda per 1-2. Reti ospiti di Biggi al 26' e Tognarelli (nella foto al 87' mentre per i locali a segno Ezzaki su rigore al 53'. Assenti per gli ospiti Bertogli, Franchi e Polidori.

Proseguiamo con il Gallicano che, tra le mura amiche, ha sconfitto il San Filippo per 4-2. Passano in vantaggio i locali con un autogol al 13' ma poi dilagano con Bertucci al 33', Pellegrinotti al 45' e Alfredini al 67'. Per gli ospiti accorciano le distanze Caiazzo al 53' e Bazzucchi al 76'. La terza vittoria nostrana di giornata arriva per mano del Borgo a Mozzano che va a valanga sul Filettole. 5-0 il finale firmato dalle reti di Fati x2, Gimbri, Bertolozzi e Lunardi. Per i locali non erano presenti Balderi, Barsi e Morganti.

Inaugura il campionato con buon un punto, invece, il Pontecosi grazie alla rete nel finale di partita (89') firmata da Bacci che risponde alla rete di De Cicco al 61'. Assenti per i garfagnini Biggeri, Ferrari, Nicoló Angelini, Paolo Angelini, Salotti e Diego Marigliani.

Stesso risultato anche a Fornoli-Lucca Calcio: Oliokwe al 45' per i locali e Angeli al 72' su rigore per i lucchesi. I locali erano privi di Fede, Crea e Dinelli. Espulsi per il Fornoli Donati e Serra.

Pareggio a reti bianche e privo di emozioni in quel di Barga che impatta contro il Migliarino Vecchio. Assente per i locali Filippo Motroni.

Parte con una sconfitta la stagione del Corsagna che cade sul campo della Folgor Marlia. Decisiva la rete di Niccoli al 32'. Non presenti per gli ospiti Signorini e Mazzei.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata ed il prossimo turno.