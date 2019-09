Sport



Punto seconda categoria: Borgo corsaro, Vagli buona la prima

domenica, 22 settembre 2019, 19:10

di lorenzo fiori

In questa domenica carica di pioggia si è giocata la seconda giornata del nostro girone C di seconda categoria. Continuano a vincere Vagli, Gallicano e Borgo, primi tre punti per il Corsagna mentre cadono fuori casa Pontecosi, Barga e Fornoli.

Adesso analizziamo dettagliatamente le sei partite delle nostre sette squadre nostrane.

Partiamo con il Vagli che, dopo aver inaugurato il nuovo campo sportivo a Vagli Sotto, ha "liquidato" la pratica Luccasette con un secco 2-0. Entrambe le reti nel primo tempo firmate da Malatesta al 2' e autogol al 41'. Non era presente per i locali Franchi.

Continuiamo con il Gallicano (out Satti) che ha espugnato il campo del Filettole con un roboante 1-5. Reti ospiti siglate da Bacci al 33', Pellegrinotti al 58' e 68', Alfredini al 65' e Lorenzo Taddei al 73'. Gol della bandiera locale realizzato da Lucchesi al 89'.

Ancora tre punti anche per il Borgo a Mozzano capace di vincere 2-3 sul campo del Migliarino Vecchiano. Gol ospiti segnati da Balderi nel primo tempo e doppietta (uno su rigore) di bomber Fati (nella foto) negli ultimi minuti che ribalta incredibilmente il risultato. Gli ospiti erano privi di Menicucci, Massei, Lunardi e Donatelli.

Concludiamo le odierne quattro vittorie nostrane con il Corsagna (assenti Martino e Mazzei) che, tra le mura amiche, ha battuto il Barga 3-1 grazie alle reti di Tognotti al 20', Pieri al 63' e Martinelli al 90'. Per gli ospiti a segno Angelini al 35'. Espulso Alessandro Lucchesi per i padroni di casa. Assenti per gli ospiti Filippo Motroni e Rigali.

Dallo stadio dell'Atletico Lucca torna via con zero punti il Pontecosi di mister Angelini nonostante una buona prova collettiva. 2-1 il finale con a segno Pagnini al 12' e Biagi al 75' per i locali e De Vivo al 59' per i garfagnini. Numerosi gli assenti per i gialloblù tra cui Nicoló Angelini, Paolo Angelini, Biggeri, Diego Marigliani, Lunardi, Gennaro e Bonini.

Sconfitta anche per il Fornoli sul campo del quotato Ponte delle Origini con il risultato, anch'essi, di 2-1. A segno per gli ospiti Salvetti al 76'. Beffa finale con rete dei locali siglata al 92' con bomber De Cicco. Da segnalare che i pisani erano rimasti in 10 uomini al 64'.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.