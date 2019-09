Punto seconda categoria: Gallicano super, primi tre punti per il Fornoli

Altri articoli in Sport

domenica, 29 settembre 2019, 17:45

Il Ghiviborgo conosce per la prima volta in stagione il sapore della sconfitta, anche se nonostante questa rimane comunque nelle zone alte della classifica. Prossimo impegno per i biancorossi domenica 6 Ottobre in casa contro il Borgosesia

sabato, 28 settembre 2019, 19:53

Quarta giornata di campionato per il Castelnuovo che fa visita al San Marco Avenza sul sintetico della Covetta. Un campo storicamente difficile, sul quale i padroni di casa proveranno ad imporre il loro ritmo e la loro velocità

sabato, 28 settembre 2019, 19:49

Quest'oggi si è giocata l'andata (il ritorno ci sarà il prossimo sabato) del primo turno di Coppa Provinciale di terza categoria. Vittorie nei derby nostrani per Fornaci e Castiglione, pareggio tra New Team e Piazza e sconfitta per il Coreglia

venerdì, 27 settembre 2019, 09:18

Il pilota lucchese, assente nell'appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Rally Asfalto a causa di inderogabili impegni lavorativi, ufficializza la presenza ai due appuntamenti toscani con la Volkswagen Polo R5 del team P.A. Racing

giovedì, 26 settembre 2019, 09:30

Domenica 22 settembre è andato in scena ad Arco (Trento) l’ultimo atto dei Campionati Italiani di Corsa in Montagna, Individuali e di Società per le categorie Senior/Promesse e Junior. Evento organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica GardaSportEvents di Trento, sotto l’egida della FIDAL Nazionale

mercoledì, 25 settembre 2019, 19:04

Quest'oggi si è giocata la terza giornata del primo turno (fase a gironi) di Coppa Toscana relativa alla seconda categoria. In campo sono scese cinque squadre nostrane di cui tre hanno acquisto il pass per accedere ai 32º di finale (previsti per il 23 ottobre)