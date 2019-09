Rally del Friuli amaro per Rudy Michelini

Altri articoli in Sport

Con la giornata di ieri sono ufficialmente iniziate le stagioni calcistiche: infatti era in programma il primo turno di Coppa Toscana dall'eccellenza fino alla seconda categoria

Finisce con un salomonico 0-0 il primo match ufficiale dei Diavoli Neri Gorfigliano, impegnati nella sfida inaugurale di Coppa Toscana contro il quotato Serricciolo. In virtù di questo risultato, la formazione di Alessandro Cassettai tornerà in campo domenica 8 settembre a Molazzana, in casa della neopromossa che completa questo triangolare

Va al River Pieve la stracittadina di Pieve Fosciana, per quello che era la sfida più interessante della prima domenica calcistica della stagione 2019-2020

Inizio migliore di campionato per il GhiviBorgo non poteva esserci. I “colchoneros” della Media Valle sbancano il sintetico di Lavagna con il più classico dei risultati, 2-0, grazie ai guizzi, arrivati entrambi nella ripresa, di Lucatti e Dell’Orfanello, uno dei due superstiti della squadra dello scorso anno

Il Castelnuovo esce sconfitto pesantemente dalla prima gara ufficiale della stagione, l'andata del primo turno di Coppa Italia. Eppure i gialloblu non hanno demeritato, esprimendo anche buone trame di gioco contro una delle formazioni più accreditate per le prime posizioni del campionato

Inizia domani, domenica 1° settembre (ore 15), con la gara di andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza, la stagione ufficiale per il Castelnuovo