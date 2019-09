Sport



River Pieve, debutto travolgente in Promozione

domenica, 8 settembre 2019, 18:55

di michele masotti

1-4

Quarrata: Bacciosi, Nappini (Alessandro Bonfanti), Fabozzi (Tito), Raimondo, Piana (Andrea Bonfanti), Corsini, Benedetto, Nania (Fuschetto), Capecchi, De Gori e Cortonesi A disposizione: Bracali, Mangoni, Franceschini e Vigni Allenatore: Federico Montagnolo

River Pieve: Decanini, Rossi (75’Fontana), Angeli, Byaze, Benassi, Petrucci (70’Rugani), Satti (65’Bonfigli), Cecchini (75’Catalini), Petracci (71’Morelli), Filippi e Haoudi A disposizione: Mirco Micchi, Turri, Cristea e Lorenzo Micchi Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: De Rosa di Siena (Assistenti De Domenico di Empoli e Lombardo di Carrara)

Marcatori: 10’, 30’ e 35’Petracci, 39’De Gori e 61’ Cecchini

Note: Ammoniti De Gori, Capecchi e Beassi

Se il buongiorno si vede dal mattino, l’ambiziosa matricola River Pieve reciterà un ruolo importante nella storia di questo girone A di Promozione. Al debutto assoluto in categoria, i “millionarios” della Garfagnana travolgono a domicilio il Quarrata dell’ex GhiviBorgo De Gori e lanciano un bel segnale al torneo. In gol subito Cecchini e Petracci, due dei tanti colpi di mercato messi a segno in estate dal direttore sportivo Antonio Nelli e già egregiamente schierati in campo da Edoardo Micchi. L’ex attaccante di Vorno e Pecciolese si è portato, per dirla all’inglese, addirittura il pallone a casa per effetto di uno strepitoso assist. Esordio da dimenticare sulla panchina giallorossa, invece, per Montagnolo, uno dei tecnici più giovane del panorama toscano dato che il suo anno di nascita recita 1991.

Consueto 3-5-2 per la formazione pievarina, mentre i padroni di casa propongono un 4-3-1-2. Rispetto alla scorsa stagione, sono ben sette i volti nuovi che Micchi lancia dal primo minuto; fascia di capitano che resta sul braccio di Angeli. Al 10’ gli ospiti conducono già le danze con Petracci, letale nell’approfittare di una marca copertura di Piana per poi freddare Bacciosi proteso in una disperata uscita. Alla mezzora il River concede il bis: galoppata di Satti sulla destra, la difesa del Quarrata non allontana e per il solito Petracci è un gioco da ragazzi mettere dentro all’altezza del secondo palo. Ospiti che continuano ad imperversare e, tempo cinque minuti, chiudono i conti con un’azione fotocopia a quella del momentaneo 0-1. Lungo lancio dalle retrovie di Benassi, altra dormita difensiva made in giallorosso e il numero nove biancorosso, dopo aver portato a spasso mezza difesa, firma la personale tripletta. Sotto un passivo così pesante, il Quarrata si aggrappa al proprio orgoglio e riduce leggermente le distanze sul finire della prima frazione grazie al proprio uomo di maggior classe, De Gori, il più lesto di tutti a risolvere una mischia.

La ripresa concede poco ai taccuini dei cronisti. Oltre al consueto valzer delle sostituzioni, Cecchini fissa il punteggio sul definitivo 4-1 al termine di una bella azione personale. Domenica prossima i ragazzi di Edoardo Micchi faranno il loro esordio al “Nardini” nel big match di giornata contro la Sestese, una delle principali candidate alla vittoria del torneo.