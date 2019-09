Sport



"Run... dagiata", buoni piazzamenti per gli atleti della valle

lunedì, 2 settembre 2019, 17:19

Circa 500 concorrenti hanno dato vita alla settima edizione della “Run…dagiata”, sulla distanza di km 13,500 che ha preso il via davanti la chiesa de Santa Maria in Selva, per poi distendersi attraverso i sentieri e le frazioni del comune di Buggiano. La manifestazione e stata organizzata dal gruppo sportivo Run…dagi con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il contributo delle ditte e enti del comune.

Vittoria nella classifica assoluta uomini per l’atleta locale Adriano Curovich, portacolori della Podistica Castelfranchese, che termina la gara nel tempo di 50’02’’, distaccando di 1’16’’ il senegalese Siidibe Kali (Pieve a Ripoli) e di 2’25’’ Mario Bendoni (Asd Montemurlo); al quarto posto si classifica, Matteo Giovannelli (Silvano Fedi Pistoia) e quinto Giacomo Molinaro (Podistica Castelfranchese).

Nella categoria veterani uomini, si aggiudica la gara Andrea Marsili (Lucca Marathon) in 54’12’’, seguito da Luca Silvestri (Massa e Cozzile) e Luca Diversi (Orecchiella Garfagnana).

Il livornese Massimo Lenzi (Atletica Amaranto Livorno) si impone nella categoria veterani argento uomini in 1ora03’59’’, secondo classificato Leonardo Pierotti (Parco Alpi Apuane) e terzo Mauro Giorgetti (Camigliano Lucca).

Ancora Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) primeggia nella categoria veterani oro uomini, concludendo la gara in 1ora07’38’’, posto d’onore per il montecatinese Loretto Brizzi (Freestyle Triathlon) e terzo gradino per Daniele Ponziani (Marciatori Barga).

Nelle donne assolute la vittoria è andata a Rachele Fabbro (Lammari Lucca) nel tempo di 1ora02’12’’, seconda si classifica a 18’’ Claudia Astrellla (Atletica Castello Firenze) e al terzo posto a 1’20’’ Lupi Damiana (Atletica Vinci); seguono nell’’ordine Melania Raffaeta (Orecchiella Garfagnana) e Alice Parducci (Individuale).

Flavia Cristianini (Lucca Marathon) ottiene il primo posto con il tempo di 1ora07’16’’ nella categoria donne veterane, seconda piazza per Eva Grunwald (Individuale) e terza Cristina Scatizzi (Us Nave Firenze).

Nelle donne veterane argento la vittoria è andata alla montecatinese Annunziata Izzo (Montecatini Marathon) dove ottiene il tempo di 1ora25’54’’, al posto d’onore Giuliana Pennacchi e terza Lucia Chiappa, entrambe del Gruppo Marciatori Barga.

La classifica per società se l’aggiudica la formazione del Montecatini Marathon, seguita nell’ordine da Silvano Fedi Pistoia, Podistica Pratese, Gruppo Podistico Cai Pistoia e dal Gruppo Podistico Avis Copit Pistoia.