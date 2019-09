Sport



Salto in alto, ancora sugli scudi Idea Pieroni

giovedì, 19 settembre 2019, 10:10

Sette titoli toscani, quattro argenti e tanti altri buoni risultati. Si è chiusa così la partecipazione degli atleti Virtus ai Campionati Regionali Allievi e Juniores andati in scena lo scorso weekend a Siena.

Inevitabile partire dalla categoria Allieve e da Asia Salerno, capace di conquistare una storica doppietta laureandosi Campionessa Toscana sia nel disco, con la misura di 32,44 mt, che nel giavellotto, con un ottimo 37,08 mt. Oro e titolo regionale anche per Federica Masoni nei 400 metri con il tempo di 1:01.47 e per la barghigiana Idea Pieroni nel salto in alto, con l’ennesima prestazione di categoria superiore e l’1,80 saltato al secondo tentativo.

Tra gli Allievi nessun titolo, ma tante medaglie di prestigio. Bronzo nei 400 metri per Madh Kasturi Arachchige grazie ai 54” netti nel giro di pista. Bronzo anche per Paolo Marsili nei 2000 siepi (7:33.57). Mattia Paterni protagonista nei 110 ostacoli con il secondo posto e l’argento in 15.44. Una nota a parte va al settore lanci e alla crescita mostrata da Riccardo Rossi nel peso, Jacopo Rossi nel disco e Gabriele De Luca nel giavellotto.

I colori biancocelesti della Virtus Lucca in evidenza anche nella categoria Juniores. Partiamo dai tre titoli conquistati. Tra le donne Giulia Sabò vince gli 800 metri e si laurea campionessa regionale, con Clerice Gigli che chiude seconda. Vittoria anche per Francesco Cordoni che nei 200 si dimostra il più forte in 22.97. Nel lancio del disco Andrea Francone scaglia l’attrezzo a 38.57 e si porta a casa il titolo toscano.

Ad arricchire il medagliere Martina Guidotti seconda nei 400 metri e la doppietta nei 100 metri con il secondo posto di Francesco Cordoni e il terzo di Pietro Faraggiana. Da segnalare nella stessa gara il quarto posto con primato personale di Luca Vigorito.

La due giorni di Siena è stata impreziosita da alcune gare di contorno del settore assoluto. Per la Virtus Lucca, dopo una stagione difficilissima, Lorenzo Carlone si esalta nell’alto con il season best a 2,07.