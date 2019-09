Settembre Lucchese, pronti per la settimana delle semifinali

Altri articoli in Sport

venerdì, 20 settembre 2019, 11:36

Prima uscita stagionale per il Cefa Basket Castelnuovo impegnato a Lucca nel Torneo dedicato alla memoria di Alessandro Paladini, indimenticabile custode della palestra San Concordio. Brutto ko per i gialloneri sconfitti 70 a 40 dagli Skywalkers Lucca in una gara che non ha avuto storia dall'inizio alla fine

giovedì, 19 settembre 2019, 10:10

Oro e titolo regionale per Federica Masoni nei 400 metri con il tempo di 1:01.47 e per la barghigiana Idea Pieroni nel salto in alto, con l’ennesima prestazione di categoria superiore e l’1,80 saltato al secondo tentativo

mercoledì, 18 settembre 2019, 17:40

Il gol del subentrato Della Nina, siglato in pieno recupero, cancella le residue speranze del Pieve Fosciana di accedere al secondo turno di Coppa. Ai "Laghetti" di Lammari, in un match particolarmente sentito dal tecnico ospite Stefano Fracassi, finisce 2-2

mercoledì, 18 settembre 2019, 14:23

Prosegue la bella cavalcata di Jasmine Paolini nel WTA International di Guangzhou. Sul cemento cinese la tennista di Bagni di Lucca, partita dalla qualificazioni, ha conquistato i quarti di finale grazie al successo sulla giocatrice di casa, e testa di serie numero sei, Suai Zheng

mercoledì, 18 settembre 2019, 12:51

A contendersi il Memorial saranno le stesse squadre dell'anno passato. Ci saranno chiaramente gli Sky Walkers, organizzatori e vincitori della scorsa edizione, la Polisportiva Capannori, la Ludec Porcari e il Cefa Basket Castelnuovo

martedì, 17 settembre 2019, 16:35

Il Ghiviborgo, con l’intento di organizzare il derby con la Lucchese 1905 che si disputerà allo stadio Buon Riposo di Pozzi di Seravezza e al fine di garantire a tutti gli sportivi un afflusso e un accesso nelle migliori condizioni, ha condiviso le modalità con gli organi di sicurezza e...