Settimana ricca di avvenimenti per il Golf Club Garfagnana

Altri articoli in Sport

venerdì, 13 settembre 2019, 12:08

Fin dall'inizio il Cgc Capezzano assume il comando delle operazioni, con manovre ariose e buona circolazione di palla. Inizia a "soffrire" la squadra di Biagioni che non riesce a coprire bene tutto il fronte

giovedì, 12 settembre 2019, 22:59

Castelnuovo attivo sul mercato a poche ore dalla chiusura della finestra estiva. C’è infatti tempo fino alle 19 di venerdì 13 per concludere le trattative. Sono stati ufficializzati dalla società gialloblu quattro movimenti in entrata e due in uscita

giovedì, 12 settembre 2019, 16:01

Via alla stagione bike nella tenuta del CSabato 14 e domenica 15 settembre la Tenuta del Ciocco ospiterà una grande festa dedicata al mondo delle due ruote. Competizioni dinamiche, ricche di adrenalina e spettacolo per partecipanti e pubblico

mercoledì, 11 settembre 2019, 18:56

Termina a reti inviolate il match di ritorno di Coppa Italia tra Castelnuoo e Camaiore. Dopo il 4-1 in favore dei versiliesi, la qualificazione era decisamente appannaggio degli ospiti ma la gara di oggi serviva soprattutto per trovare gioco e amalgama

martedì, 10 settembre 2019, 18:56

Domenica 8 settembre si è corsa a Montecatini Terme, sotto la pioggia, la "CasacolorRun" gara di km. 9,500 con un percorso che si snoda nei dintorni del capoluogo della Valdinievole, tutto asfaltato con saliscendi nella prima parte e solo pianura nella seconda. A Castelnuovo ne' Monti (RE) si è disputato il...

martedì, 10 settembre 2019, 18:16

Quando ormai siamo giunti al termine del calciomercato estivo ecco che arriva la notizia che non ti aspetti: Nicoló Micchi, classe 1998 e garfagnino D.O.C. (residente al Poggio, nel comune di Camporgiano), è un nuovo giocatore del Poggibonsi (provincia di Siena) militante in eccellenza