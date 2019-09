Sport



Tennis, Jasmine Paolini si issa ai quarti di finale del Wta

mercoledì, 18 settembre 2019, 14:23

di michele masotti

Prosegue la bella cavalcata di Jasmine Paolini nel WTA International di Guangzhou. Sul cemento cinese la tennista di Bagni di Lucca, partita dalla qualificazioni, ha conquistato i quarti di finale grazie al successo sulla giocatrice di casa, e testa di serie numero sei, Suai Zheng.



Per la tennista classe 1996 si tratta della seconda vittoria in carriera contro una top 50. Il 7-5 3-6 7-5 racconta di una strenua lotta nella quale Jasmine, sebbene abbia dovuto fare con un problema alla coscia sinistra palesatosi durante il match di primo turno con la Zidnasek, si è esaltata per effetto della sua tenacia e di alcune poderose accelerazioni di dritto che hanno fiaccato il "muro" cinese. Decisivo il break operato sul 5-5 per poi chiudere nel turno di battuta successivo dopo annullato una palla dell'immediato contro break.



La prossima avversaria sul cammino della Paolini sarà la statunitesne Sofia Kenin, numero 20 delle classifiche mondiali. Comunque vada il match di domani, per la giocatrice di Bagni di Lucca settimana ci sarà da festeggiare il nuovo best ranking. I 78 punti conquistati a Guangzhou, infatti, la faranno salire alla posizione numero 112. Sognare un posto nel main draw degli Australian Open 2020 è lecito.