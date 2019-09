Sport



Trasferta pratese amara per il Pieve Fosciana

domenica, 29 settembre 2019, 22:58

di michele masotti

3-0

Viaccia: Cherubini, Gori, Massaro, Martin, Bianchi, Facchini, Sforzi (Riccio), Bossahon (Fiorentini), Batacchi (Ciardi), Bastogi (Ravai) e Doumbia A disposizione: Grandini, Pari e Argenti Allenatore: Marco Benespieri

Pieve Fosciana: Levrini, Angelini, Pieri, Umberto Barsanti, Biagioni, Bacci (57’Dini), Lucchesi (75’Piacentini), Babboni (46’Barsotti), Odoardo Giusti, Parmigiani (80’Luca Barsanti) e Alfredini (62’Sanchez) A disposizione: Regoli, Touray, Gioele Giusti e Triti Allenatore: Stefano Fracassi

Arbitro: Borghi di Firenze (Assistenti La Rosa e Cauteruccio di Firenze)

Marcatori: 5’Doumbia su rigore, 33’ Facchini e 55’Bastogi

Note: Ammoniti Pieri, Umberto Barsanti, Ravai e Riccio

Il Viaccia si conferma un interlocutore scomodo per il Pieve Fosciana: due anni fa i pratesi si imposero 4-1 nella finale play-off intergironi di Prima Categoria, oggi passano per 3-0 e acuiscono il difficile avvio di stagione dei biancorossi. Gli ospiti, sebbene anche oggi abbiano colpito una traversa quando erano sotto di un gol, sono alla ricerca della giusta quadratura tattica e devono fare i conti con l’annoso problema in fase realizzativa. Nei primi 360’ di campionato alla voce reti siglate c’è solo il rigore trasformato da Piacentini nell’1-1 di Campi Bisenzio contro il Lanciotto. Affermazione interna che consente alla squadra di Benespieri di balzare al quarto posto.

Senza l’infortunato Morelli, Fracassi ripropone a centrocampo Babboni assieme al baby Parmigiani e Umberto Barsanti e schiera tra i pali Levrini, un classe 2001, per avere in campo un over in più. La prima svolta del pomeriggio arriva al 4’, quando Borghi punisce con il rigore il contatto tra Batacchi e Bacci. Dal dischetto Doumbia non fallisce. Odoardo Giusti prova a suonare la carica per i suoi con un gran tiro dal limite dell’area che si infrange sulla traversa. I locali, che si fanno preferire sul piano del palleggio, si rendono nuovamente pericolosi con Doumbia, mentre dalla parte opposta il solito Giusti sfiora il pari su punizione. Da un calcio piazzato laterale il Viaccia trova il raddoppio. Capitan Martin pennella un preciso assista a Facchini che colpisce imparabilmente a pochi metri da Levrini. Sfortunati gli ospiti al 43’ con Massaro che salva sulla linea una conclusione di Pieri sugli sviluppi di una mischia.

In avvio di ripresa una splendida punizione di Bastogi chiude i conti. Per il resto da annotare la consueta girandola di cambi, con il debutto in maglia biancorossa del messicano Sanchez. Il prossimo turno di campionato metterà di fronte capitan Biagioni e compagni al confronto casalingo contro il Luco, formazione che fin ha conquistato quattro punti in altrettante partite.