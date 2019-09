Sport



Un rimaneggiato River Pieve sbanca Lamporecchio e vola nei quartieri alti

domenica, 22 settembre 2019, 20:28

di michele masotti

1-2

Lampo: Poli, Lazzari, Dragomanni, Carusio, Tredici, Allori, Zoppi, Mazzoni, Cerri, Kodraziu e Favilli A disposizione: Lavorini, Gelli, Fiore, Orsini, Dianda, Simoni, Fontanelli, Nalli e Barghini Allenatore: Donato Minichilli

River Pieve: Decanini, Turri (Rossi) Angeli, Byaze, Fontana, Petrucci (Morelli), Filippi, Cecchini, Petracci, Bonfigli (Benassi) e Haoudi A disposizione: Mirco Micchi e Rugani Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Tranchida di Pisa (Assistenti Cauteruccio e Scorteccia di Firenze)

Marcatori: 30’ Cecchini, 50’ Zoppi e 80’ Petracci

Anche il River Pieve fa parte del terzetto, le altre sono Ponte Buggianese e Maliseti, all’inseguimento della capolista, l’unica a punteggio pieno dopo tre turni, Prato 2000. I “millionarios” della Garfagnana violano il terreno di gioco della Lampo, lo scorso protagonista di un lungo duello con la Pontremolese, sebbene mister Edoardo Micchi abbia dovuto con alcune pesanti assenze come quelle di Satti e Catalini. Mattatori del pomeriggio sono stati, per la terza domenica consecutiva, Cecchini e Petracci, giunto al sesto gol nei primi 270’ di stagione regolare. Tutti le nove reti messe a segno dai biancorossi, infatti, portano le firme di questo tandem che in Promozione ha pochi rivali. Non è stato facile sconfiggere la formazione di Minichilli, rinforzatasi in settimana dagli arrivi dell’ex Lucchese e Castelnuovo Carusio e Favilli, subito titolari. La differenza in una partita sostanzialmente equilibrata è stata fatta dai due portieri: incerto Poli in occasione delle due reti ospiti, decisivo Decanini con almeno due interventi di alta scuola.

Nel 3-5-2 odierno, gli esterni del River sono gli under Turri e Petrucci, con le chiavi della mediana consegnate a Byaze. Accanto al playmaker biancorosso agiscono, con licenza di inserirsi, Cecchini e Filippi. Il primo tempo, fatta eccezione per il mometaneo 0-1, non riserva grosse emozioni. Il gioco dipana principalmente a centrocampo; recriminazioni, da ambedue le parti, per diverse chiamate degli assistenti arbitrali. Al 30’ un tiro non irresistibile dell’ex di turno Bonfigli viene respinto corto da Poli che deve arrendersi al puntuale tap-in di Giacomo Cecchini. La ripresa si apre con una Lampo che preme con una certa costanza, mettendo in difficoltà il River. Già al 50’ Zoppi ristabilisce la parità nel punteggio con una rasoiata dal limite dell’are di Zoppi sulla quale non può fare nulla Decanini. Il portiere classe 2000’ sale alla ribalta quando compie due prodigiose parate su Kodriazu e Cerri. Passata la fase più delicata i “millionarios”, anche grazie ai cambi di Micchi, acquistano nuovamente metri e trovano il gol partita al minuto numero ottanta. La velenosa punizione dalla distanza di Petracci acquista velocità sul terreno bagnato sorprendendo così Poli.

Nel prossimo turno di campionato capitan Angeli e compagni riceveranno la visita del Maliseti Seano, entità con cui condivide il secondo posto.

