United Colours in festa: tre giorni per sostenere e conoscere il progetto

mercoledì, 4 settembre 2019, 17:33

di lorenzo fiori

Settembre è arrivato, gli allenamenti sono iniziati e, come da consuetudine, ci avviciniamo sempre di più all'inizio dei campionati in tutte le categorie. Tutto questo è successo e succederà anche alla squadra United Colours di Pontecosi, guidata dal presidente Carlos Alfredo Bartolomei e militante negli amatori UISP, che però fa parte di un progetto che va ben oltre a quello che succede nel consueto rettangolo verde. Infatti questa realtà è formata dal 95 per cento da ragazzi africani che giocano allʼinsegna del fair play e dellʼintegrazione sociale ed inoltre ha l'obbiettivo di aiutare tali ragazzi anche fuori dal campo in tutte le varie dinamiche della loro vita.

Proprio nel prossimo weekend (6-7-8 settembre) ci sarà la "Festa United Colours" presso il Centro Socio-Culturale San Magno (all'interno della spettacolare Rocca di San Magno, soprannominata anche la Rocca dell'Elicriso per il suo percorso di aroma-terapia). L'incasso servirà chiaramente per la gestione della squadra e per i vari progetti di integrazione ed inclusione.

Il tutto partirà, quindi, venerdì alle ore 17.00 con il convegno "ascoltiamoli" moderato da Carlos dove saranno presenti: sua Eccellenza Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, Don Biancalani, Don Biagioni, la direttrice della Caritas Diocesana di Lucca Donatella Turri, i giocatori della United Colours, autorità ed associazioni di accoglienza. Continuerà sabato (giornata del "conosciamoli") con lo show cooking di Claudio Menconi alle ore 18.00 e la presentazione della squadra. Si concluderà domenica ("conosciamoli") con la partita amichevole contro il Vicofaro International presso il campo sportivo di Pontecosi.

In tutte le serate potrete cenare (anche al coperto) con cibo etnico cucinato dallo chef Daniele Gherardini ed ascoltare una buona musica dal vivo.