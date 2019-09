Sport



Vagli, un sogno che si realizza: è pronto il nuovo campo sportivo

venerdì, 20 settembre 2019, 18:40

di lorenzo fiori

Dopo tanta attesa siamo veramente arrivati al giorno sognato da tutta la comunità di Vagli e non solo: infatti domenica 22 settembre, in occasione della partita tra Vagli e Luccasette, alle 14 verrà inaugurato il campo sportivo "Le Polle" presso Vagli Sotto. Inoltre verrà anche intitolata la tribuna ad Amelio Giorgi, primo vero tifoso e amico che purtroppo è deceduto.

Una realtà, quella dell'ASD Vagli, che è tornata ad esistere nel 2016 iscrivendosi al campionato di terza categoria e vincendolo nel 2018. La squadra sta partecipando al suo secondo campionato di seconda categoria con una rosa di altissimo livello e spessore (guidata da mister Roberto Biagioni) diventando una delle prime candidate per "fare il salto" in prima categoria. In questa stagione, in aggiunta, potranno anche chiaramente far valere il fattore campo che sarà la vera e propria ciliegina sulla torta di un'annata che, comunque vada, resterà nella storia.

Di seguito riportiamo le parole del vicepresidente e secondo allenatore Daniele Bravi:

"Siamo molto orgogliosi e non vediamo l'ora di tornare, dopo 10 anni, a giocare nel nostro amato campo e nel nostro comune. Un grande applauso va a fatto a tutti i membri della nostra società (completamente vaglina) che, in collaborazione con l'amministrazione comunale, si sono impegnati nell'estate per rendere il campo pronto prima possibile. Riguardo alla squadra posso affermare che siamo un gruppo formato da giocatori importanti, ci stiamo allenando bene e per ora abbiamo ottenuto buoni risultati. L'obbiettivo calcistico è ovviamente quello di fare meglio dell'anno scorso e quindi di centrare i play-off."