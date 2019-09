Sport



Virtus, oro per la barghigiana Idea Pieroni

lunedì, 30 settembre 2019, 18:15

Da Doha a Modena, è stato un weekend di grandi risultati per la Virtus Lucca e i suoi atleti. Impossibile non iniziare da Marcell Jacobs che insieme a Filippo Tortu ha difeso i colori azzurri nei 100 metri ai Campionati del Mondo di atletica leggera in corso di svolgimento a Doha, in Qatar.

Reduce da un periodo caratterizzato da qualche problema fisico, Marcell è riuscito a riportare l’Italia in una semifinale iridata dei 100 metri dopo ben 28 anni grazie al 10” 07 ottenuto nella batteria dei quarti di finale. La sua avventura si è poi conclusa in semifinale, ma il portacolori della Virtus si è comunque comportato splendidamente chiudendo in 10” 20. Tempo ottimo, ma non sufficiente per volare nella velocissima finale che ha visto Tortu chiudere settimo. Rimane un mondiale da ricordare e la consapevolezza che, con un po’ di sfortuna in meno, Marcell Jacobs può far sognare l’atletica italiana.

E’ stata Modena, invece, ad ospitare la finale di serie B del Campionato Nazionale di Società Allievi e Allieve. Un weekend che la Virtus ha vissuto da protagonista con tante medaglie e numerose prestazioni personali di grande rilievo. Alla luce di qualche assenza (vedi Lorenzo Galeotti nella velocità) e della voglia di valorizzare più i giovani che il risultato di società, la missione biancoceleste non si è chiusa con la Virtus ai vertici della classifica a squadre, ma ha regalato la crescita e la conferma di tantissimi atleti.

Partiamo dagli Allievi e dalla strepitosa due giorni di Mattia Paterni; l’atleta biancoceleste ha conquista l’argento nei 400 ostacoli con il primato personale di 57” 90 e il bronzo nei 110 ostacoli con uno splendido 15” 15, a soli 3 centesimi dal primato personale. Bravissimo anche Filippo Sodini che ha chiuso quarto nei 3000 metri. Da evidenziare i debutti di Marco Muccioli negli 800 metri, di Madh Kasturi nei 400 metri e di Giulio Gargani nella staffetta 4x400, avvicinatisi all’agonismo solo da pochi mesi, ma già capaci di gareggiare con ottimi risultati.

Nel settore femminile nessuna delusione dalla barghigiana Idea Pieroni, oro nell’alto con la misura di 1,80. Doppia medaglia per Asia Salerno: oro nel disco con 35,99 e argento nel giavellotto con 36,69. Bravissima Federica Masoni, argento nei 400 metri con l’ottimo tempo di 1’ 00” 60. Bis di medaglie anche per Daiana Parducci: terzo posto e personale nel lancio del martello con 39,01, bronzo anche nel peso con la misura di 10,33.