A Viareggio un aperitivo con Paolo Andreucci e la Peugeot 208 T16

giovedì, 10 ottobre 2019, 08:52

Il pluricampione italiano di rally Paolo Andreucci, sarà ospite insieme alla sua Peugeot 208 T16 con i colori giallorosso fluo della Peletto Racing Team, a Viareggio nella sede Tomei Nautica Service.



Il pilota garfagnino, reduce dal podio del Rally Nido dell’Aquila, sta affrontando in questa stagione il Campionato Italiano Rally Terra, a bordo della Peugeot 208 T16, curata da MM Motorsport. Dalle ore 16:00 di giovedì 10 ottobre, Andreucci sarà ospite nell’azienda di Viareggio Tomei Nautica Service per un aperitivo in compagnia dei presenti, e si concederà a selfie e battute. Da venerdì 11 ottobre tornerà nelle vesti di coach Peugeot al Rally Due Valli di Verona, per supportare l’equipaggio della casa francese Ciuffi-Gonella, nella penultima gara di campionato italiano rally. Lo scorso anno, proprio al rally di Verona, il pilota Andreucci, navigato dalla compagna Anna Andreussi si aggiudicò proprio all’ultima gara l’undicesimo titolo tricolore, sempre a bordo della Peugeot 208 T16 di Peugeot Italia.



Il prossimo appuntamento che vedrà Paolo Andreucci al volante, sarà per il prossimo mese, il 22 e 23 novembre al Tuscan Rewind, ultima gara del Campionato Italiano Rally, valevole anche per il tricolore terra, che si svolgerà in provincia di Siena, con quartier generale a Montalcino.