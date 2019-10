Sport



Al Ciocco occhi puntati sulla UCI Trials World Cup

mercoledì, 9 ottobre 2019, 21:40

di viola pieroni

Al Ciocco dall'11 al 13 ottobre tutti gli occhi saranno puntati sulla UCI Trials World Cup, giunta ormai al terzo ed ultimo appuntamento stagionale. Prima della Toscana, la competizione si era svolta a Salzburg, in Austria, e in Val di Sole in Trentino, ma ora gli occhi sono puntati tutti sulla attesissima finale, specialmente quelli dei fan del ciclismo.

Cosi, appena conclusi i festeggiamenti per la UEC European Championship, lo staff del Ciocco Bike Circle è già nuovamente impegnato nell’ospitare il più prestigioso appuntamento di stagione, la finale del UCI Trials World Cup.

Stessa disciplina, stessa location, alcuni campioni in comune, ma percorso di gara differente e un titolo in palio, per cui combatteranno i 130 concorrenti in gara che rappresenteranno venti nazioni, appartenenti a vari continenti (sebbene gli europei siano la maggioranza).

Sono solo tre le categorie ammesse: le agonistiche Elite Men 20’’ e Elite Men 26’’ (dove i numeri indicano le dimensioni in pollici della ruota) in cui correranno i giovani ragazzi del secondo anno Cadet e Junior, e la Open Women (aperta alle categorie Junior ed Elite).

L’Italia sarà rappresentata nella Men Elite con ruote da 20’’ da Marco Bonalda, Giulio Porcario, Diego Crescenzi, Simone Titli, Lorenzo Castelnuovo e Andrea Legramanti, mentre nella Men Elite 26" da Diego Bani e Pietro Maroni.

La gara, nonostante siano formalmente accreditati come i più probabili vincitori lo spagnolo Alejandro Montalvo per la Man Elite 20” e l’inglese Jack Carthy per la 26”, è ancora aperta per tutte le categorie: sarà sicuramente combattuta, e porterà con sé non poche sorprese, visto il livello degli atleti. Anche nella Open Femminile la tedesca Nina Reichenbach, la spagnola Vera Baron e la francese Manon Basseville si sono alternate più volte sul podio della UCI Trials World Cup quest’anno e tutte e tre hanno mostrato di poter primeggiare.

La difficoltà di quest'anno sarà concentrata in particolar modo nel percorso, che è stato rinnovato dallo staff capitanato da Marco Patrizi e dal figlio Paolo, sei volte campione Italiano FCI Elite di Trials.

Le zone rimangono 5: legno, roccia, cemento e le due miste, ma il percorso sarà da fare in direzione inversa, tutti gli ostacoli saranno riposizionati e ovviamente la tracciatura del percorso verrà anch’essa rivista. Consisterà quindi in una gara totalmente diversa e innovativa rispetto agli altri anni, e come ha dichiarato Marco Patrizi, parlando del suo collega Paolo “sa posizionare gli ostacoli in modo da accendere la sfida tra gli atleti. Il percorso che stiamo facendo è tecnico e utilizza molto materiale naturale.” In questo modo infatti verrà riflesso il contesto e la bellezza del parco nel quale si svolgerà la prova e riproporrà un percorso che si potrebbe trovare anche in natura.”

A Seguire, qua la scaletta degli eventi in programma questo fine settimana.

VENERDÌ 11 OTTOBRE

09.00 - 11.00 Ispezione delle sezioni da parte dell'UCI

11.00 - 12.30 Briefing delle sezoni per i Commissari

11.00 - 12.00 Conferma riders non qualificati (Men Elite 26'') Without confirmation no start - Apertura per riders qualificati e non (Men Elite e Women Elite)

12.30 - 13.30 Ispezione del percorso a piedi (Men Elite 26'')

14.00 - 18.30 Quarti di finale (Men Elite 26'')

18.30 - 19.30 Conferma riders non qualificati (Men Elite 20'') Without confirmation no start - Apertura per riders qualificati (Men Elite e Women Elite)

18.30 - 19.30 Ispezione del percorso a piedi (Men Elite 26'', Women Elite)

SABATO 12 OTTOBRE

09.00 - 13.30 Quarti di finale (Men Elite 20'')

11.00 - 12.00 Conferma riders qualificati (Men Elite and Women Elite) Without confirmation no start

13.30 - 14.30 Ispezione del percorso a piedi (Women Elite)

15.00 - 17.30 Semifinali (Women Elite)

18.00 - 19.00 Ispezione del percorso da parte dell'UCI

DOMENICA 13 OTTOBRE

08.00 - 09.00 Ispezione del percorso a piedi (Men Elite e Women Elite)

09.00 - 11.00 Semifinali (Men Elite 26'')

11.00 - 13.00 Semifinali (Men Elite 20'')

13.30 - 14.30 Ispezione del percorso a piedi (Men Elite e Women Elite)

14.30 - 15.45 UCI World Cup final (Women Elite)

16.00 - 17.15 UCI World Cup final (Men Elite 26'')

17.30 - 18.45 UCI World Cup final (Men Elite 20'')

segue cerimonia di premiazione