Sport



Aresu (Orecchiella) prima tra le veterane a Ramini

martedì, 15 ottobre 2019, 10:34

Grande successo per la 39^ edizione della gara podistica ’’Attraverso il Verde dei Vivai Pistoiesi’’ che si è disputata nella frazione di Ramini e organizzata dalla Polisportiva loocale e il Circolo Arci di Ramini. Al via della corsa si sono presentati oltra 800 concorrenti, che si sono dati battaglia attraverso i vivai pistoiesi, sulla distanza di km 14.

Si aggiudica la gara il fiorentino Bernardo Nicese (Le Panche Castelquarto Firenze) che percorre la distanza in 48’25’’, al secondo posto con un distacco di 38’’, Antonio Di Sandro (Podistica La Stanca Valenzatico), in terza posizione a 1’02 arriva Abbelatif Takatart (Silvano Fedi Pistoia, seguono poi nell’ordine, Alessandro Fiore (Nuova Atletica Lastra) e Andrea Brachi (Enjoy I Brapidi Prato).

Giuliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico) ottiene il primo posto nella categoria veterani uomini, percorrendo la distanza della gara in 53’43’’, al posto d’onore Nicola Vivarelli (Silvano Fedi Pistoia, terzo Massimo Tocchini (Atletica Porcari).

Vittoria del pistoiese Massimiliano Begliomini (Silvano Fedi Pistoia) con il tempo finale di 54’1’’nella categoria veterani argento, secondo classificato Giovanni Mannucci (Capraia e Limite), terzo Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia).

Nella categoria veterani oro uomini, solita vittoria per Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) che conclude la gara in 1ora03’59’’, secondo Michele Volpe (Cesare Battisti Vernio), al terzo posto Giorgio Pelagalli (Podistica Narnali Prato).

Nelle donne assolute vince la gara la livornese Enrica Bottoni (Atletica Livorno), che precede di 21’’, Claudia Astrella (Atletica Castello Firenze) e di 4’22’’, Andreea Lucaci (Gruppo Sportivo Run….dagi), quarta Valentina Dami e quinta Giada Abbatantuono entrambe della Silvano Fedi Pistoia.

Luciana Aresu (Orecchiella Garfagnana) ottiene il primo posto nelle donne veterane in 1ora02’56 e precede Silvana De Pasquale (Il Fiorino) e Cristina Mannello (Silvano Fedi Pistoia).

Nelle donne veterane il successo è andato a Annunziata Izzo (Montecatini Marathon) che conclude la gara in 1’13’44’’, al secondo posto Jvettta Lunakova (Prato Nord Podismo).

Nella classifica per società si classifica per prima per la Silvano Fedi Pistoia che era presente con 63 iscritti, secondo posto per il Gruppo Podistico Cai Pistoia(40),terza Podistica La Stanca Valenzatico (31).