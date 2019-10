Sport



"Avis Montecatini Run", Cappello (Apuane) terzo tra i veterani

lunedì, 7 ottobre 2019, 09:47

In una splendida giornata di sole, si è svolta a Montecatini Terme la quinta edizione della ‘’Avis Montecatini Run’’ su di un precorso ricavato sulle colline adiacenti la città termale. Alla manifestazione, che era organizzata dall’ Avis Montecatini e dalla Montecatini Marathon, sulla distanza di km 10 (per i competitivi), hanno preso il via circa 200 podisti.

La vittoria assoluta è andata a Alessandro Calzolari (Forrest Run) che ha compiuto la distanza nel tempo di 35’42’’, distanziando di 1’07’’, il senegalese Ibrahima Sidibe (Pieve a Ripoli), e di 4’55’’, Ezio Rioco (Lucca Marathon). Giunto al quarto posto Alessandro Fabbretti (Gas Runners Massa) e quinto Simone Serafini (Lucca Marathon).

Vittoria per Luca Silvestri (Gruppo Podistico Massa e Cozzile) nella categoria Veterani uomini, che ha terminato in 39’57; al posto d’onore si è classificato Giuliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico) e terzo Alberto Cappello (Gruppo Podistico Alpi Apuane).

Nella categoria veterani argento uomini, primo posto per Giovanni Mannucci (Atletica Capraia e Limite) in 44’06’’. Secondo classificato Michele D’Alvano (Atletica Cascina) e terzo Gianni Bertone (Uisp Marina di Carrara).

La categoria veterani oro uomini se l'è aggiudicata il solito Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) che ha concluso la gara in 48’45’’, con al secondo posto Norico Cenci (Pieve a Ripoli) e terzo gradino per Silvano Panichi, compagno di colori del vincitore.

La pesciatina Claudia Astrella (Atletica Castello Firenze) ha ottenuto il primo posto nelle donne assoluute, distaccando nettamente la seconda classificata Elisa Carli (La Galla Pontedera Atletica) che è giunta dopo 4’16’’. Terza a 5’19 Cinzia Coppola (Pieve a Ripoli), quarta Daniela Sodini e quinta Susy Calistri entrambe della Montecatini Marathon.

Vittoria per Lucia Donati (Podistica La Stanca Valenzatico) in 51’52’’ nella categoria donne veterane, dove ha preceduto Tiziana Pacini (Virtus Orentano) e Patrizia Franchi (Cai Pistoia).

Nelle donne veterane argento,, solo due donne hanno concluso la gara ed è giunta per prima Donatella Serafini (Gruppo Sportivo Marciatori Antraccoli Lucca), dove ha preceduto Nunzia Izzo (Montecatini Marathon).

Nella classifica per società, il primo posto è andato all’ Atletica Montecatini, seguita dalla Virtus Orentano,Gruppo Sportivo Run….dagi, La Galla Pontedera Atletica e Silvano Fedi Pistoia.