Benassi in pieno recupero fa sorridere il River Pieve

domenica, 20 ottobre 2019, 18:04

di michele masotti

2-1

River Pieve: Decanini, Turri (77’Petrucci), Angeli, Byaze, Benassi, Fontana, Satti, Cecchini, Petracci (91’Catalini), Morelli (94’Rugani) e Haoudi A disposizione: Mirco Micchi, Rossi, Bonfigli, Cristea, Filippi Lorenzo Micchi Allenatore: Edoardo Micchi

Montespertoli: Lisi, Bartolini, Giani, Fioravanti, Vannucci (70’Marconcini), Andorlini, Cerrato, Varriale, Ditommaso (71’Mazzantini), Marco Maltomini (87’Bartalucci) e Paoli A disposizione: Pagani, Moe, Conti, Lorenzo Maltomini, Rocco e Rovai Allenatore: Piero Carovani

Arbitro: Serra di Grosseto (Assistenti Lombardo e Loum di Carrara)

Marcatori: 63’ Morelli, 71’Marco Malmottini e 93’ Benassi

Note: Ammoniti Fontana, Ditommaso, Byaze, Giani, Haoudi, Andorlini e Petrucci

Un’iniziativa personale di Benassi in zona cesarini regala tre punti di platino al River Pieve nel confronto diretto, ben giocato da entrambe le contendenti, con i fiorentini del Montespertoli. Il 2-1 del “Nardini” rinforza il ruolo dei garfagnini che si candidano ad essere la principale antagonista della capolista Prato 2000, distante solo una lunghezza, mentre la terza sconfitta stagionale fa scivolare i gialloverdi al di fuori della zona play-off. Se per una domenica Petracci non segna, ci pensano le altre armi a disposizioni di Edoardo Micchi a timbrare il cartellino.

Ancora privo dell’acciaccato Filippi, il team pievarino conferma l’undici che sette giorni aveva espugnato i “Laghetti” di Lammari con il giovane Morelli che completa la mediana assieme a Cecchini e Byaze.

Nella prima frazione mancano sì i gol ma non certamente lo spettacolo con due formazioni votate al calcio propositivo. Applausi per Lisi che compie una bella parata sul tiro a colpo sicuro di Haoudi. Non da meno l’altro portiere della contesa, Decanini, che si esalta sul sinistro di Paoli. Le tre reti arrivano nella ripresa. Al 63’ un’azione corale dei “millionarios” libera al traversone Haoudi, Lisi respinge corto e per il classe 2001 Morelli è un gioco da ragazzi mettere dentro. Il vantaggio del River dura lo spazio di otto minuti con la mezza rovesciata di Marco Malmottini sul traversone dalla destra del solito Paoli. I locali non si accontentano del pareggio e ci vuole un’altra super parata di Lisi per togliere dalla porta il colpo di testa di Petracci. La voglia di vincere del River viene premiata dal gol partita di Benassi, abile a spingersi nell’area di rigore gialloverdi e di superare l’incolpevole Lisi con una deviazione vincente. Festa grande per i biancorossi, non nuovi a trovare dei punti preziosi nei minuti di recupero.

Domenica prossima Angeli e compagni saranno di scena a Campi Bisenzio contro il Lanciotto, autore di un pesante blitz sul terreno del Maliseti Teano.