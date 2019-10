Sport



Bene i giovani del Gruppo Marciatori Barga a Cascina

domenica, 13 ottobre 2019, 22:48

di viola pieroni

Nel corso del pomeriggio i giovani del Gruppo Marciatori Barga hanno disputato la loro ultima fase regionale della stagione: a Cascina, per l'attesissimo Memorial Aurelio Valvo, tre tra i ragazzi/e e sei cadetti/e hanno rappresentato la provincia di Lucca: tra i primi, classe 2006/2007, Adriana Greppi nei 60hs con 11.2 è arrivata dodicesima come Niccolò Bernardini, che nel peso ha ottenuto l'ottima misura di 9 metri e 52; da tenere sott'occhio anche la prestazione di Lorenzo Carzoli nel salto in alto.

Per quanto riguarda i cadetti e le cadette (2005/2006), Luca Greppi e Giovanni Cella sono arrivati rispettivamente sesto e settimo nel lancio del peso, portando entrambi a casa il personale; sempre nella medesima disciplina, Gicel Turri ha conquistato un nono posto con la misura di 8.48, che purtroppo è molto al di sotto delle sue capacità, presentando un personal best ben più alto. Giornata no anche per Zoe Pieroni, che con 19.06 m resta molto al di sotto delle sue solite misure.

Buone prestazioni invece nel salto in lungo per Matilde Balducci (decima con 4.06 m) e Alice Bechelli (tredicesima con 3.59 m).

Nel complesso, un finale di stagione soddisfacente che fa ben sperare per la preparazione invernale che seguirà da qui a poco.