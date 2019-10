Sport



Catalini lancia il River Pieve ai quarti di Coppa

mercoledì, 30 ottobre 2019, 20:26

di michele masotti

1-0



River Pieve: Decanini, Rossi, Rugani, Byaze, Benassi, Fontana, Satti, Bonfigli, Catalini, Filippi, Haoudi. A disp.: Turri, Cecchini, Angeli, Morelli, Cristina, Petracci, Petrucci . All.: Micchi

Certaldo: Severini, Bandini, Donzelli, Pampalone, Malquori, Gelli, Orlandini, Kamberi, Dardha, Chiostrini, Boni. A disp.: Rossi, Nicola, Sani, Verdiani, Dini, Corsi. All.: Ramerini



Arbitro: Mariani di Livorno (Coco e Palermo di Pisa)



Marcatori: 3' PT Catalini



Note: espulso al 59' Gelli per condotta violenta



Stesso incrocio e stesso risultato per il River Pieve che, proprio come accaduto qualche mese fa, elimina dalla Coppa Italia i fiorentini del Certaldo, capolista del girone C. Basta un gol in apertura di contesa di Catalini a piegare la resistenza degli ospiti e guardagnar eil pass per i quarti di finale da giocare fuori casa contro l'Armando Picchi Livorno.



Prosegue il "magic moment" dei millionarios della Garfagnana. Nel solito 3-5-2 c'è spazio dal primo minuto per il giovani Rossi, Rugani e Catalini con Filippi che viene dirottato sulla fascia destra. Al primo affondo i locali centrano il bersaglio grosso. Preciso lancio dalla mediana di Bonfigli per Catalini, abile a scattare tra la coppia di marcatori fiorentini e a superare con un pallonetto il portiere. Il Certaldo prende in mano il pallino del gioco senza però creare particolari problemi a Decanini. Proteste dei biancorossi per un contatto tra Haoudi e Malquori.



Il secondo tempo si apre con l'espulsione di Gelli, reo di aver colpito con un pugno, a palla lontana, Filippi. Gli ospiti non mollano e prendono un palo con il subentrato Dini. Il River, di contro, sfiora il gol della sicurezza per due volte, sempre con Petrucci.



Archiviata momentaneamente la Coppa, capitan Angeli e compagni affronteranno domenica prossima il Ponte Buggianese in quello che può essere considerato come il match più importante del nono turno.