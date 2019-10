Sport



Chiaro-scuro il week-end del Volley Barga

martedì, 29 ottobre 2019, 13:26

Under 16



Volley Barga-System volley 3-0

(25/21-25/18-25/13)



Prima partita in casa e seconda vittoria per la formazione under 16 allenata da Sabrina Magistrelli. Nonostante di fronte ci fosse una squadra notevolmente migliorata negli ultimi tempi, il punteggio parla chiaro. I 3 set non hanno avuto una grande storia con le ragazze di Barga sempre padrone del gioco. Buone le prestazioni in battuta e in attacco che portano la gara sul 3 a 0. Complimenti alla giovane Asia Porta classe 2006 che oggi ha esordito in questo campionato. Archiviata questa gara testa alla prossima dove la sera di Halloween, in quel di Castelnuovo alle ore 20:00 ci sarà il derby con il Garfagnana.



Under 14



Volley Barga - Blu Volley Quarrata 0-3

(12/25-13/25-11/25)



Battuta d'arresto per la squadra under 14 che è uscita sconfitta per 3 sets a 0 dal confronto con la formazione del Blu Volley Quarrata, squadra forte, ben amalgamata e sicuramente più dotata sotto l'aspetto fisico. Le bimbe allenate da Mirko Rossi hanno comunque mostrato un buon ordine nell'organizzazione delle varie fasi di gioco denotando buoni e continui progressi. Il lavoro sui fondamentali individuali e sull'intesa nel gioco di squadra continua e si guarda con fiducia ai prossimi impegni in considerazione anche della giovane età della formazione che annovera tra le sue file diverse bimbe nate nel 2008 e 2009.