Colpo grosso dei Diavoli Neri a Pietrasanta: decisiva la doppietta di Morelli

domenica, 13 ottobre 2019, 21:23

di michele masotti

1-2

Sporting Pietrasanta: Giacomo Ceragioli, Poletti, Moriconi, Barsotti (73’Laucci), Dati, Simone Ceragioli, Szabo, Ambrosi, Federico Tosi, Francesco Tosi e Mancini (55’Crovi) A disposizione: Pardini, Benedetti, Moschetti, Panicucci, Puccetti, Tancredi e Saccardi Allenatore: Mazzei

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Piagentini (15’Capitani), Pennucci, Biagiotti, Santini, Granai, Orsetti (82’Fontanini), Monaco, Ceccarelli (73’Micchi), Crudeli e Morelli A disposizione: Vanni, Orsi, Tonelli e Gianluca Cassettai Allenatore: Alessandro Cassettai

Arbitro: Macchini di Pistoia

Marcatori: 18’ e 73’Morelli e 65’Crovi

Note: Espulsi al 81’Crovi e al 94’Dati. Ammoniti Ceragioli, Szabo, Santini e Fontanini

Porta la firma dei Diavoli Neri Gorfigliano l’impresa della quinta giornata del torneo di Prima Categoria. Il team dell’alta Garfagnana espunga lo stadio “XX settembre” di Pietrasanta, casa dell’ambiziosa matricola Sporting, per 2-1 grazie alla doppietta di uno scatenato Alex Morelli e rilancia le proprie quotazioni dopo il brusco stop casalingo di sette giorni fa. Continuano a perdere terreno dalla capolista Capezzano i biancocelesti del patron Serafino Coluccini, priva quest’oggi di Andrea Dati e del difensore ex Bologna, Catania e Palermo Ciro Capuano. Anche mister Alessandro Cassettai ha dovuto sopperire all’assenza di Amidei e quella in corsa d’opera del difensore Piagentini. In attacco il giovane tecnico vara il tridente composto da Orsetti, Ceccarelli e Amidei. Sarà la mossa che determinerà il pomeriggio versiliese.

L’avvio fiammeggiante degli ospiti sorprende lo Sporting che si aggrappa alle parate di Ceragioli per negare la gioia del gol a Orsetti e Morelli. I biancocelesti, di fatto l’unica compagine calcistica rimasta nella piccola Atene dopo la rinuncia del Pietramarina, rispondono con le giocate dei fratelli Tosi, Federico e Francesco, che chiamano alla parata l’attento Carvajal. Al 18’ un tiro di Ceccarelli viene corretto in porta dal geniale colpo di tacco di Morelli. Diavoli che vanno al riposo meritatamente in vantaggio. Nel secondo tempo il forcing iniziale dello Sporting viene premiato dal pareggio del subentrato Crovi, rapido nel ribattere in porta una respinta laterale di Carvajal sull’ennesima giocata di Francesco Tosi. Rete che non fiacca moralmente gli ospiti che dopo aver sfiorato il gol con Monaco, colpiscono al termine di una splendida azione. La combinazione sull’asse Ceccarelli-Orsetti smarca Morelli, implacabile nello scoccare una conclusione che batte l’incolpevole Ceragioli.

Il nuovo svantaggio innervosisce alcuni giocatori dello Sporting Pietrasanta: a farne le spese saranno gli espulsi Crovi e Dati. Il triplice fischio finale di Macchini fa esplodere la gioia dei Diavoli che si godono un successo di straordinaria importanza. Domenica prossima Pennucci e compagni riceveranno la visita dei pistoiesi del Candeglia.