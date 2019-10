Sport



Continua a volare il GhiviBorgo: il successo sul Borgosesia vale il primo posto

domenica, 6 ottobre 2019, 17:29

di michele masotti

3-0

GhivizzanoBorgo: Signorini, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti (93’Canali), Brusacà, Subbicini, Fomov (83’Viti), Aprile, Lucatti, Marin (77’Papi) e Solinas (71’Nottoli) A disposizione: Marino, Francescangeli, Zadrima, Broccoli e Aldrovandi Allenatore: Pacifico Fanani

Borgosesia: Iali, Iannacone, Renolfi (65’Tonoli), Bartolini, Saltarelli, Costa, Ferrandino (66’Mancuso), Castelletto, Muzzi, Pagliaro e Cirigliano (72’Matera) A disposizione: Galli, Pirrello, Canessa, Barrella, Beretta e Tampellini Allenatore: Marco Didu

Arbitro: Cangi di Enna (Assistenti Calefati di Saronno e Sciammarella di Paola)

Marcatore: 3’Solinas, 65’Benedetti e 91’Borgia

Note: Ammoniti Iannaccone, Renolfi, Marin, Fomov, Nottoli e Ferrandino

Con una prestazione maiuscola il GhiviBorgo infligge la prima sconfitta stagionale al Borgosesia, riscattandosi immediatamente dopo il k.o. di Forte dei Marmi. Il 3-0 odierno permette, in virtù del contemporaneo passaggio a vuoto della Fezzanese, a Borgia e compagni di salire di nuovo in testa alla classifica. Se per una domenica Lucatti, sempre capocannoniere, non ha timbrato il cartellino, ci ha pensato Solinas a dare il via al bel pomeriggio dei biancorossi. Week-end calcistico da incorniciare per Ghivizzano, dopo la convocazione in nazionale maggiore di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli. La mossa di Pacifico Fanani di schierare due veri attaccanti come Lucatti e la punta ex Cagliari ha dato i suoi frutti. Di contro in casa piemontese, l’assenza per infortunio dell’attaccante Ravasi, miglior marcatore dei suoi con tre centri, si è fatta sentire.

Alla prima da titolare l’attaccante sardo, condizionato in questo primo scorcio da un problema fisico, lascia subito il segno con la maglia biancorossa. Precisa la conclusione da buone posizione di Solinas che non lascia scampo a Iali. Al 20’ il solito Dell’Orfanello scappa via sulla sinistra e pennella un buon pallone che Solinas non riesce ad indirizzare nello specchio della porta. Il Borgosesia prova a scuotersi con un colpo di testa a fil di palo di Cirigliano. Emozioni anche nel finale di tempo. Al 37’ una bella punizione dell’ex Viareggio Bartolini termina fuori di un soffio, così come il calcio piazzato scoccato da Solinas. Al minuto numero quarantuno altra bella azione corale dei “colchoneros” della Media Valle conclusa dal sinistro fuori misura di Lucatti.

Il predominio del GhivizzanoBorgo non conosce soste nella ripresa. Al 55’ il playmaker Marin serve in profondità ancora Solinas che conclude a lato. Raddoppio che giunge al minuto sessantacinque. Sugli sviluppi di una punizione laterale Lucatti indossa i panni del rifinitore per servire l’accorrente Benedetti che mette dentro. Didu prova a mischiare le carte con alcune sostituzioni, ma cambiando gli addendi il risultati non cambia. Al 65’ Iali toglie dall’incrocio dei pali una potente conclusione di Dell’Orfanello. All’alba dei cinque minuti di recupero concessi da Cangi il subentrato Viti regala a capitan Borgia, instancabile pendolino sulla corsia destra, la palla buona per arrotondare ulteriormente il punteggio. La formazione di Fanani torna quindi in vetta alla classifica, seppure se in coabitazione con il grande favorito Prato. Domenica altro turno casalingo al “Delle Terme” quando scenderà un club storico come il Casale, campione d’Italia nella stagione 1913-1914, reduce dalla vittoria contro una Lucchese sempre più in crisi.