Sport



Continua il sogno Di Lorenzo: storico esordio in Nazionale

martedì, 15 ottobre 2019, 22:36

di lorenzo fiori

"I tre elementi essenziali per ottenere qualsiasi cosa valga la pena avere sono: duro lavoro, persistenza e buonsenso". Con questa frase del famoso scienziato Edison possiamo introdurre l'emozionante e storica serata di Giovanni Di Lorenzo che, pochi minuti fa, ha concluso la sua prima partita in Nazionale Italiana maggiore (tra l'altro giocando tutta la partita e realizzando un assist).

Giovanni, classe 1993 e originario di Ghivizzano, negli ultimi anni sta vivendo un periodo di crescita esponenziale che l'ha portato ad essere uno dei punti fermi del Napoli di Ancelotti ed, appunto, all'esordio con l'Italia nella sfida contro il Liechtenstein valevole per le qualificazioni agli Europei 2020 (dove abbiamo già acquisito il pass sabato scorso).

Il paese di Ghivizzano, insieme a tutta la nostra provincia di Lucca, è veramente entusiasta e orgoglioso per gli obbiettivi che sta raggiungendo il "suo" Di Lorenzo seguendolo e tifando per lui in ogni partita.

Sicuramente la sua scalata deve essere uno stimolo in più per tutti i giovani che credono fermamente in questo sport, nella sua purezza e nelle proprie potenzialità. Ricordiamo che tale calciatore nel 2017 militava nel Matera in Lega Pro: un dato che va ancor di più a rafforzare l'encomiabile lavoro svolto dal ragazzo capace di non smettere mai di credere nel suo sogno che in questi ultimi mesi sta ampiamente realizzando.