Coppa terza categoria: il Fornaci passa grazie ai rigori, New Team espugna Piazza

sabato, 5 ottobre 2019, 18:31

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocato il ritorno del primo turno di Coppa Provinciale per la terza categoria girone B. Per le nostrane passano il turno Atletico Castiglione, New Team e Fornaci.

Analizziamo di seguito le quattro partite delle nostre sette squadre.

Iniziamo dallo scontro fra Filicaia e Atletico Castiglione concluso 1-2 (come all'andata). Reti ospiti di Mori al 36' e Bravi al 63' mentre il primo gol del Filicaia in FIGC lo segna Muccini sempre nel secondo tempo. Assenti per gli uomini di Davini Giuntini e Fontana. Passa il turno, quindi, l'Atletico Castiglione con un totale di 4-2.

Continuiamo con il derby fra Piazza al Serchio e New Team. Anche qui 1-2 il finale: passano in vantaggio i locali con Grilli al 35' ma nella seconda frazione di gioco ribaltano tutto gli ospiti con Landucci (nella foto) su rigore al 79' e autogol di capitan Giorgi al 87'. Mister Ghini non aveva a disposizione Satti, ancora squalificato, mentre per mister Ruocco erano assenti Castagnoli, Bertucci, Cassettai S, Muzzi e Zeribelli. In virtù dello 0-0 dell'andata passa al turno successivo la New Team.

Altro derby in quel di Castelnuovo fra Virtus Robur e Fornaci, tra l'altro scoppiettante fino all'ultimo secondo, dove si sono giocati anche i calci di rigore. Infatti, dopo il vantaggio ospite con il solito bomber Gaspari al 3', i locali nei minuti di recupero ribaltano tutto con Awudu al 90' e Sanneh al 93' e decretano il 2-1 finale (all'andata era finita 2-1 per il Fornaci). A questo punto il regolamento dice calci di rigore direttamente dove il Fornaci si fa trovare pronto e vince 1-4. Assenti per i fornacini di mister Bonini Puccetti, Cecchini e Chiriacó.

Concludiamo con Coreglia-Morianese conclusa con il punteggio di 0-0 che premia e fa passare i lucchesi. Espulso Filippo Casci per i locali al 60'. Assente per Caiaffa Riccardo Biagiotti.

Il secondo turno di tale coppa verrà iniziato mercoledì 30 ottobre con triangolari di sola andata. Per quanto riguarda la nostra zona, il triangolare sarà quindi formato da Fornaci, Atletico Castiglione e New Team.