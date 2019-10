Sport



Dini e Umberto Barsanti piegano il Luco: primo successo stagionale per il Pieve Fosciana

domenica, 6 ottobre 2019, 19:48

di michele masotti

2-0

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi, Angelini, Biagioni, Pieri, Umberto Barsanti, Parmigiani (85’Luca Barsanti), Dini (85’Touray), Odoardo Giusti (70’Triti) Sanchez (20’Piacentini) e La Rosa (70’Triti) A disposizione: Levrini, Barsotti, Motroni, Gioele Giusti e Babboni Allenatore: Stefano Fracassi

Luco: Innocenti, Allegri (60’Lombardi), Bonifazi (75’Neri), Scala, Vigiani, Lukolic (75’Giani), Bruni, Secchioni, Campagna, Sabatini e Gianassi A disposizione: Matalone, Baggiani, Rosari, Bregu, Blinishta e Alivernini Allenatore: Giovanni Tortelli

Arbitro: Serra di Grosseto (Assistenti Corcione e Veli di Pisa)

Marcatori: 41’Umberto Barsanti e 70’Dini

Note: Ammoniti Parmigiani, Dini, Lukolic e Gianassi

Il Pieve Fosciana coglie il primo successo in campionato superando, con un gol per tempo, i mugellani del Luco. Tre punti di fondamentale importanza non tanto per la classifica, ancora decisamente corta, quanto soprattutto per il morale dei biancorossi oltre a valere il sorpasso in classifica. Sono stati novanta minuti equilibrati quelli andati in scena in terra garfagnina. Quel cinismo che contro la Larcianese era mancato, quest’oggi ha premiato la squadra di Fracassi.

Rispetto all’ultima gara, le novità dal primo minuto tra i locali si chiamano Dini, Sanchez, il baby La Rosa e Regoli, mentre sono indisponibili per infortunio sia Alfredini che Bacci. È la squadra di Tortelli a condurre l’iniziativa nella prima frazione senza però portare pericoli nella area di rigore del Pieve Fosciana. I locali, che perdono il messicano Sanchez per infortunio, tengono duro e colpiscono al 41’ quando Umberto Barsanti risolve una mischia in area ospite. Nei secondi quarantacinque minuti il canovaccio tattico della gara non cambia. La solidità e ritrovata compattezza dei biancorossi permette loro di irretire la manovra del Luco e di chiudere i conti in anticipo. Bella percussione di un caparbio Dini che ribadisce in rete la sfera dopo la prima respinta di Innocenti. È il punto del k.o. definitivo per il Luco. Nel finale il subentrato Piacentini si vede negare la gioia del gol dal palo della porta ospite.

Domenica prossima il Pieve Fosciana usufruirà di un nuovo turno casalingo: a salire al “Guido Angelini” sarà l’Athletic Calenzano, formazione che sopravanza di una sola lunghezza capitan Biagioni e compagni.