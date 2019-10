Sport



Disco rosso in terra piemontese per il GhiviBorgo

domenica, 20 ottobre 2019, 18:00

di michele masotti

3-1

Chieri: Luppi, Ozara, Pautassi, Giacinti, Benedetto, Mosagna, Melandri (86’Della Valle), Cecchi, Barcellona (53’De Riggi)(66’Di Lorenzo), Varano (79’Conrotto) e Yeboah (83’Bragadin) A disposizione: Bertoglio, Barbero, Bellocchio, Della Valle, Di Lorenzo, Bragadin, Di Sparti e Conrotto Allenatore: Massimo Morgia

GhivizzanoBorgo: Marino, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti, Brusacà, Canali, Fomov (55’Viti), Aprile, Lucatti, Marin e Solinas A disposizione: Signorini, Francescangeli, Papi, Nottoli, Aldrovandi, Subbicini, Zadrima e Broccoli Allenatore: Pacifico Fanani

Arbitro: Lingamoorthy di Genova (Assistenti Palla di Catania e Piccichè di Trapani)

Marcatore: 30’Melandri, 51’ Lucatti su rigore, 68’Yeboah e 90’ Della Valle

Note: Espulso al 75’ Ozara per doppia ammonizione. Ammoniti Giacinti e Melandri

Prosegue il periodo di appannamento del GhiviBorgo, giunto alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Quest’oggi i ragazzi di Fanani hanno dovuto arrendersi al Chieri, formazione costruita per conquistare uno storico approdo tra i professionisti, che ha dovuto affidarsi alla classe dei suoi singoli per avere la meglio di una compagine ben messa in campo. Nonostante il 3-1 odierno, la classifica di capitan Borgia e compagni resta sempre lusinghiera; sesta piazza e cinque punti di margine sulla zona play-out.

Per questa trasferta inedita Fanani mantiene il 3-5-2 ma cambia due interpreti. Prima da titolare per l’ex Rignanese Canali preferito a Subbicini mentre, per avere un secondo classe 2000 in campo, c’è l’avvicendamento in porta tra Signorini e Marino. Confermato il tandem offensivo Lucatti-Solinas. Il Chieri, reduce a sua volta da una sconfitta esterna, si presenta con un 4-3-3 dove le novità si chiamano Ozara e Mosagna. In mezzo al campo Morgia ripropone il terzetto formato dagli ex Mantova Cecchi-Giacinti-Varano.

Dopo una mezz’ora equilibrata, i piemontesi sbloccano il risultato con un contropiede finalizzato dall’ex Parma e Fano Melandri. Rete viziata, secondo gli ospiti, da un intervento falloso ai danni di Dell’Orfanello. La replica dei “colchoneros” della Media Valle è affidata ad una punizione di Marin che Luppi smanaccia in corner. Al 38’ una pronta uscita di Marino ferma l’avanzata di Yeboah. Lo stesso portiere laziale si ripete in avvio di ripresa sulla conclusione ravvicinata scoccata da Barcellona. Al minuto numero cinquanta il direttore di gara punisce con il calcio di rigore l’intervento in ritardo di Ozara su Dell’Orfanello. Si incarica della trasformazione bomber Lucatti che non fallisce. L’ex attaccante della Sinalunghese, ben imbeccato dal compagno di reparto Solinas, cestina la colossale opportunità di completare la rimonta calciando alto a tu per tu con Luppi.

“Gol sbagliato, gol subito” recita l’adagio più famoso del mondo del calcio che punta si materializza. Corre il 68’ quando una precisa pennellata di Melandri trova la perentoria incornata di Yeboah: nulla da fare per Marino. L’ispirato Melandri va vicinissimo alla doppietta personale con una punizione che termina di poco a lato. Il rosso per doppia ammonizione rifilato ad Ozara sembra il presagio per l’assalto finale a tinte biancorosse. Con tutto il GhiviBorgo sbilanciato in avanti alla ricerca del pareggio, la formazione di Morgia chiude i conti in piena zona cesarini. Assist dell’ex Lucchese Bragadin per l’altro subentrato, Della Valle, che di sinistro infila Marino.

Nel prossimo turno i biancorossi cercheranno di porre fine a questa mini striscia negativa nel confronto casalingo contro il Ligorna, capace che staziona ai margini della zona play-out ma reduce da cinque risultati utili consecutivi.