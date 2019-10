Sport



Dopo il rinvio, si corre il 7° Trofeo Toscana Enduro

venerdì, 4 ottobre 2019, 16:01

Da gara della discordia ad evento sportivo che richiamerà tanti sportivi e tanti appassionati di moto in Valle del Serchio. Si svolgerà nel prossimo week – end la 7° prova del Trofeo Toscana U.I.S.P. di enduro, penultimo appuntamento del campionato regionale. Una gara che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso giugno ma le ben note vicende, dovute alle proteste della popolazione locale, portò ad un rinvio della manifestazione.

Stavolta ci siamo: dopo alcuni incontri tra gli organizzatori della Stabbiano Timme, i comitati paesani delle frazioni di Borgo a Mozzano (da dove le moto transiteranno) e l’amministrazione comunale, tutte le parti si sono trovate soddisfatte ed è stato approntato un percorso di alta spettacolarità per la prova cronometrata. Il paddock dell’evento è stato allestito a Turritecava, in località Spiaggia dove, dal sabato pomeriggio, avverranno le operazioni preliminari, con le verifiche amministrative e tecniche. Le gare si svolgeranno domenica 6 ottobre. Dalle 8 alle 10 presso P.S. Fettucciata 360° Park Coreglia si svolgerà la gara di mini enduro. Il Trofeo Toscana Enduro prenderà il via alle 10 fino alle 17.30. Premiazioni alle 18.