Due garfagnini vincitori alla storica Targa Florio

domenica, 20 ottobre 2019, 13:04

di simone pierotti

Passa agli archivi la Targa Florio Classica 2019, gara di regolarità per vetture costruite prima del 1977 che si svolge nell'entroterra siciliana tra Palermo, Agrigento e Cefalù. Tra i risultati ce n'è uno forse inatteso, ma di sicuro di grande valore visto che un titolo di classe entra in Garfagnana, grazia alla vittoria di categoria di Massimo Grassi navigato da Alberto Pellegrinetti.

Pellegrinetti, giovane castelnuovese (peraltro ex firma tra le pagine della Gazzetta), oggi milita nel quotidiano automobilistico Motor1.com con sede a Roma e raccoglie questa inaspettata vittoria alla prima uscita in una gara di regolarità.

L'occasione era più unica che rara, dato che il team messo in campo dalla testata era al volante di una Peugeot 204 (team Classic Lions) proprio per celebrare il successo di 100 anni fa di una vettura della casa francese. Non avrebbe potuto esserci esito migliore, quindi, per ricordare un'impresa storica del genere e la vittoria è arrivata in concomitanza con un altro risultato molto importante per la casa francese, dato che il giorno prima, Tommaso Ciuffi, si è laureato campione italiano nella categoria 2 ruote motrici del CIR, iniziato a marzo sulle strade del rally del Ciocco.

"È stata un'esperienza pazzesca - commenta Pellegrinetti - 4 giorni di gara e quasi 700 km nella nostra 204 del 1968. Dopo le difficoltà della prima serie di prove durante la notte del giovedì abbiamo gradualmente preso un ottimo ritmo che ci ha fatto risalire all'interno del nostro raggruppamento (Gruppo 6). Avevo già preso parte a questo tipo di gare, ma solo da spettatore e se da fuori non si tratta di corse avvincenti come i rally a cui siamo abituati, una volta al volante o dietro il radar della navigazione la situazione cambia completamente. Non solo - continua Alberto - bisogna essere estremamente precisi nelle prove di media, dove per tutto il tratto si deve mantenere la velocità all'interno della media indicata, ma c'è da mantenere la concentrazione anche nelle prove a cronometro, dove per arrivare dal punto A al punto B c'è un tempo imposto e ogni decimo di ritardo o anticipo si traduce in una penalità. È stato bello trovare un buon feeling con il mio driver e collega Massimo, che ci ha messo tutto l'impegno possibile, nonostante, anche lui, fosse alla prima partecipazione. Il risultato arrivato è fantastico e sapere di entrare a far parte degli annali di una gara del genere, con la storia che si porta dietro, è ancora più bello. Oltre a questo c'è anche il bello della scoperta - conclude il giovane - perché mai mi sarei aspettato che la Sicilia potesse offrire un entroterra tanto meraviglioso. Altopiani, montagne, una natura rocciosa e riarsa ma capace di regalare scenari unici. Dal parco delle Madonie alla valle dei Templi passando per Corleone e ancora da Palermo a Cefalù, tra Cerda, Caltavuturo e la gloriosa Floriopoli, dove sono ancora vive le tribune e i box dove Varzi e la sua Alfa Romeo sfrecciavano nel 1930. Se mi regalassero una settimana di vacanza in Sicilia credo che starei in spiaggia giusto una mezza giornata." Soddisfazione, quindi, per il team di Luca Monti, che porta a casa un primo e un terzo posto, con la seconda vettura in gara, la 203 affidata alla coppia Magnoni-Vanoni, per un soffio fuori dalla top 10. La gara, inoltre, è stata la seconda parte di un viaggio iniziato a Roma per testare in anteprima nazionale la nuova Peugeot 208 che è partita dal museo storico di Peugeot a Sochaux dove è conservata la coppa della vittoria del 1919, per un viaggio lungo oltre 2000 km.