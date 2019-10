Sport



G.S. Orecchiella sugli scudi in tutta Italia: vittorie per Guerrucci e Simukeka

giovedì, 10 ottobre 2019, 13:08

La stagione autunnale del podismo toscano sta entrando nel vivo, con gli appuntamenti classici con le lunghe distanze. Il G.S. Orecchiella, con i suoi atleti, è protagonista in tutta Italia e in tutte le specialità.

Strepitoso Marco Guerrucci che mette a segno una splendida doppietta: prima trionfa nell’impegnativa gara della Valle del Serpente; nella stessa gara Franco Olivari vince tra gli Argenti e Meri Mucci tra le donne. Quindi si aggiudica la prima edizione del Doganaccia Vertical 1000D+, dove un grande Denis Colò centra il terzo posto del gradino.

Simukeka è grande anche in montagna con il 1° posto nella 17 km (+1000m) del Tartufo Trail; sulla distanza di 52 km 10° posto per Eleonora Barbolani.

Gara tradizionale a Lammari, con la Maratonina del Campanone. Quest’anno si è disputata anche la gara dei 10 km, con il terzo posto del fortissimo Federico Matteoni, alle spalle di Orsucci e Bonacchi. Ottimi anche Michael Luongo (4°) e Mattia Della Maggiora (7°). Gli altri: 19° Giacomo Tognetti, 25° Daniele Trevisani, 29° Adriano Matteoni, 44° Stefano Del Prete. Tra le donne positivo rientro all’agonismo per Leanna Fabbri, 5° assoluta.

Nella mezza maratona conferma sulla distanza per lo specialista Simone Pierotti, 10° assoluto con l’ottimo crono di 1:18:18. Gli altri portacolori del G.S. Orecchiella sono Denis Colò (37°), Daniele Giusti (41°), Luigi Ceccarelli (80°), Fabrizio Lenzini (131°). In campo femminile 5° posto per Gianfranca Secci. Sempre sulle lunghe distanze, ottimo risultato per Andrea Santucci alla Ecomaratona Pratese con il 4° posto e 1° di categoria; nella mezza maratona bel 6° posto per Simone Pierotti. 37° Manuel Mancini.

Alla Avis Run di Montecatini 76° Antonio Nottoli e 88° Luigi Angeli. Nella durissima “Saliscendi la culla” di Camaiore ottimo 7° posto per Antonio Bianchi. 22° Stefano Barone, 25° Alessandro Vannucchi, 39° Davide Del Giudice. In campo femminile 2° assoluta Carla Neri.

Alla Carrara – Campocecina 19° Gino Franceschini; tra le donne eccezionale Melania Raffaetà, 2° assoluta. Nella staffetta del Pioppino 7° posto per Mazzei Bevilacqua e Matteoni. 2° staffetta mista quella composta da Adriano Matteoni, Carradossi e Cacciaguerra.

Nel Trofeo del Podista Ubriaco a Riana vittoria di categoria per Odette Ciabatti e terzo posto per Luciana Aresu. In campo maschile ottimo Luca Diversi, 2° tra i Veterani. Gli altri: 16° Paolo Micotti, 28° Luca Bertoncini, 39° Giordano De Servi, 47° Giovanni Ferrari. Bene anche Silvio Toni e Giuseppe Monini. Nella categoria Argento vittoria per Franco Olivari davanti a Gianni Moggia.