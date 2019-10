Sport



Ghini si dimette, Landucci è il nuovo mister del New Team

lunedì, 28 ottobre 2019, 22:08

di lorenzo fiori

Colpo di scena in casa New Team dove, dopo il 2-2 di Coreglia, si è dimesso il mister Riccardo Ghini.



La società, militante in terza categoria, ha subito trovato il sostituto: si tratta di Antonio Landucci, papà di Davide (giocatore di tale squadra), persona che da molti anni fa parte del calcio dilettantistico svolgendo il ruolo di direttore sportivo (per ultima la bella esperienza con la Virtus Camporgiano) ma anche quello di allenatore con Sporting Club San Romano in promozione e poi in terza categoria sempre con San Romano.



Esordio programmato per sabato contro il Segromigno nella quarta giornata del girone B di terza categoria (i garfagnini si trovano momentaneamente appaiati a due punti).