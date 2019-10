Sport



GhiviBorgo beffato in pieno recupero da un rigenerato Casale

domenica, 13 ottobre 2019, 19:00

di michele masotti

2-3

GhivizzanoBorgo: Signorini, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti, Brusacà, Subbicini (70’Francescangeli), Fomov, Aprile (86’Nottoli), Lucatti, Marin e Solinas (77’Papi) A disposizione: Marino, Zadrima, Canali, Aldrovandi, Viti e Simoni Allenatore: Pacifico Fanani

Casale: Rovei, Pinto, Mullici, Vecchierelli, Cintoi, Villanova, Coccolo, Poesio, Mair (70’Cappai), Di Lernia e Bianco (70’Lamesta) A disposizione: Tarlev, Bytyci, Provera, Brugni, Petrillo, Miello e Angelo Buglio Allenatore: Francesco Buglio

Arbitro: Robilotta di Sala Consilina (Assistenti Tagliaferri e Gaddoni di Faenza)

Marcatori: 48’ Di Lernia su rigore, 52’ e 64’ Lucatti, 54’ Mullici e 94’Poesio

Note: Ammoniti Cintoi, Mullici e Di Lernia

Rallenta la corsa al primato del GhiviBorgo, superato tra le mura amiche di Bagni di Lucca dal Casale al termine di un match rocambolesco. Come contro la Lucchese, allora finì in parità, sono i minuti di recupero a risultare fatali a capitan Borgia e compagni. Il passo falso interno, comunque, fa scivolare soltanto al secondo posto i “colchoneros” della Media Valle: da stasera, infatti, la nuova capolista è la sempre più sorprendente Fezzanese. A far la differenza sono stati gli episodi, favorevoli ai nerostellati.

Fanani conferma in blocco l’undici che aveva travolto il Borgosesia con il tandem offensivo formato da Solinas e Lucatti. I piemontesi, dal canto loro, si presentano con la novità Poesio, al rientro dopo tre turni di stop, in luogo dell’acciaccato Angelo Buglio che si accomoda in panchina.

Gara divertente sin dalle prime battute con Signorini subito sugli scudi deviando a lato un tentativo di Mair. Al 18’ la replica dei locali porta la firma di Lucatti che da buona posizione non trova lo specchio della porta. Dodici minuti più tardi si rinnova il duello tra il numero uno dei “colchoneros” della Media Valle e Mair: ad uscirne vincitore è sempre Signorini che respinge il colpo di testa della punta altoatesina. Prima frazione che termina con una bella azione corale di marca piemontese terminata dal tiro fuori misura di Di Lernia. Il centrocampista di Francesco Buglio si rifà in avvio di ripresa.

Corre il 47’ quando Robilotta comanda un penalty ai nerostellati per l’intervento di capitan Borgia sul rientrante Poesio. Si presenta dagli undici metri lo stesso Di Lernia che realizza. Immediato il pari dei biancorossi con l’opportunista Lucatti, il più lesto di tutti a ribadire in porta il palo preso su punizione da Marin. L’altalena di emozioni del “Delle Terme” non accenna ad arrestarsi. Il palo colpito da Coccolo rinvia di qualche istante l’appuntamento con il nuovo vantaggio del Casale, firmato dall’eurogol di Mullici. Al 64’ Solinas sfonda sulla destra e serve al centro un pallone che l’implacabile Lucatti converte nel momentaneo 2-2. L’inerzia della sfida sembra spostarsi nelle mani dei locali con Rovei costretto a rifugiarsi in corner sul destro dalla distanza dell’attaccante sardo. Piemontesi che replicano con il subentrato Cappai che viene ipnotizzato da Signorini. Infuocato il finale di contesa. Al 85’ veementi proteste locali per un duplice intervento su Fomov e Dell’Orfanello. In piena recupero si consuma la beffa per il GhiviBorgo che incassa il gol decisivo di Poesio. Una rete che infligge la seconda sconfitta in campionato ai biancorossi e permette ai piemontesi di portarsi al quarto posto assieme al Chieri, prossima avversaria proprio della formazione di Pacifico Fanani.