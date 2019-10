Sport



Ghiviborgo, Fomov riacciuffa il Ligorna

domenica, 27 ottobre 2019, 21:18

di michele masotti

1-1



Ghiviborgo: Signorini, Borgia, Dell'Orfanello, Benedetti, Brusaca, Subbicini, Fomov, Aprile, Lucatti, Marin, Solinas. A disp.: Marino, Francescangeli, Papi M., Nottoli, Viti, Simoni, Broccoli, Aldrovandi, Canali. All: Fanani



Ligorna: Bulgarelli, Danovaro, Di Cecco, Gulli, Ferrante, Gnecchi, Zunino, Castorani, Vallerga, Chiarabini, Corsini. A disp.: Ventura, Capotos, Mancini, Gilardi, Moretti, Perrone, Gallotti, Kacorri, Bettella. All: Monteforti



Arbitro: Giacometti di Gubbio (Bartoluccio di Vibo Valentia e Celestino di Reggio Calabria)



Marcatori: 17' st Corsini, 28' st Fomov

Il Ghivizzano spartisce la posta in palio al “Delle Terme” di fronte al Ligorna e consolida la sua posizione di centroclassifica. L’1-1 finale rispecchia l’andamento di una gara equilibrata con le due contendenti che hanno cercato in tutte le maniere di superarsi.

Ghiviborgo che presenta soltanto una variazione rispetto all’undici di domenica scorsa. Torna tra i pali Signorini; per il resto non ci sono particolari novità da segnalare. Il Ligorna, reduce dallo 0-0 contro la Lucchese, nemmeno a Bagni di Lucca rinuncia al suo offensivo 3-4-3 con Chiarabini supportato da Vallerga e Corsini. Monteforte deve rinunciare all’infortunato Mancini.

La fase di studio al “Delle Terme” viene interrotta al 17’ quando Lucatti reclama un calcio di rigore. Quattordici minuti dopo un autentico miracolo di Bulgarelli nega la gioia personale al poderoso stacco di Solinas sul corner calciato dall’argentino Marin. Sul finire della prima frazione il Ligorna replica con Corsini ma Signorini è bravo ad ipnotizzarlo nell’uno contro uno. Il numero undici ligure non perdona, però, nel secondo tempo con un diagonale che bacia il palo prima di entrare in rete. I “colchoneros” della Media Valle non ci stanno ad incappare in quella che sarebbe la quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite. L’assalto dei ragazzi di Paicifico Fanani viene premiato dal colpo di testa vincente, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo, del baby Fomov. Primo gol in D per il classe 2001, una delle felici intuizioni del ds Pacitto.

Domenica prossima il GhivizzanoBorgo sarà atteso dalla difficile trasferta di Sanremo contro una delle favorite per la promozione in C ma che si trova lontana dalla vetta occupata dalla sempre più sorprendente Fezzanese.