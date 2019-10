Sport



Giovanni Di Lorenzo convocato in Nazionale, Ghivizzano in festa

venerdì, 4 ottobre 2019, 21:15

di michele masotti

Non sono passate inosservate al ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, le grandi prestazioni, ormai da un anno e mezzo a questa parte, sfornate da Giovanni di Lorenzo. Il terzino destro del Napoli, originario di Ghivizzano, è entrato a far parte della rosa dei convocati degli azzurri per i due match di qualificazioni ad Euro 2020 contro la Grecia e il Liechtenstein, che dovrebbero consentire all'Italia di accedere alla rassegna continentale.



Una convocazione che è il naturale riconoscimento per un ragazzo che si sta imponendo come uno dei migliori interpreti del proprio ruolo. Per Di Lorenzo, che da questa stagione è uno dei punti fermi del Napoli, dopo le due belle annate di Empoli, la maglia azzurra comunque non è una piacevole novità. Nel suo curriculum, infatti, ci sono anche tre partite con la Nazionale under 21, nel settembre 2013, quando gli azzurrini erano guidati da Gigi Di Biagio.



Grande gioia anche a Ghivizzano dove domani pomeriggio le campane suoneranno a festa per celebrare l'ennesimo passo in avanti nella carriera di un ragazzo che ha mantenuto ben stretti e solidi i contatti con la sua terra.