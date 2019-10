Sport



Gp Apuane: Mazzei vince a Riana, Ria domina Siena

lunedì, 7 ottobre 2019, 11:29

Week-end ricco di medaglie e prestazioni come di consueto al vertice per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde.



Sabato 5 Ottobre, a Riana di Fosciandora, al “Trofeo Podista Briaco”, ottima vittoria assoluta per Marco Mazzei, bronzo assoluto per Rahmane Abdou Ramego, oro di categoria per Nicola Matteucci, argenti di categoria per Lorenzo Checcacci ed Erica Togneri, bronzi di categoria per Igor Marracci e Leonardo Pierotti e buone prove per Moussa Kone (6 assoluto), Enrico Manfredini (8 assoluto), Adriano Mattei (10 assoluto), Omar Njie (11 assoluto), Daniele Sandroni (12 assoluto), Marco Mattei (20 assoluto), Mirco Toma (23 assoluto), Michelangelo Fanani (25 assoluto), Marco Lombardi (29 assoluto), Fabio Belletti (46 assoluto), Daniele Biagioni (51 assoluto), Antonio Baisi (57 assoluto), Giuseppe Canale (68 assoluto), Arturo Sargenti (70 assoluto), Aldo Leonardi (78 assoluto), Luca Salotti (80 assoluto), Fiorella Costa (82 assoluto), Franco Cusinato (92 assoluto), Paolo Lucchesi (99 assoluto) e Claudio Landucci (106 assoluto); Domenica 6 Ottobre, a Lucca, alla “Maratonina del Campanone”, bell’argento assoluto per Juri Mazzei e ottime prestazioni per Daniele D’Andrea (7 assoluto), Daniele Rubino (8 assoluto), Marcello Bernardini (17 assoluto), Roberto Cardosi (22 assoluto), Paolo Fazzi (23 assoluto), Nicola Matteucci (44 assoluto), Nicola Dazzi (48 assoluto), Marco Mazzei (76 assoluto), Alfiero Arena (90 assoluto), Nicola Andreucci (99 assoluto), Christian Martinelli (103 assoluto) e Roberto Peri (126 assoluto); nello stesso contesto, ma sulla distanza di dieci chilometri, bell’argento assoluto per Marco Bonacchi e ottime prove per Roberto Gianni (9 assoluto), Marco Mattei (19 assoluto), Ludmillo Dal Lago (31 assoluto), Luca Biscioni (47 assoluto) e Alice Parducci (4 assoluta); a Montecatini, alla “AVIS Montecatini Run”, bronzo di categoria per Alberto Cappello e buone prove per Andrea Massari (29 assoluto) e Franco Gabbrielli (75 assoluto); a Sarzana, alla “Corri Sarzana”, oro di categoria per Flavio Lazzini e bronzo di categoria per Luciano Bianchi; a Signa, alla “Demi Marathon”, buona prova per Riccardo Durano; nello stesso contesto, ma sulla distanza più breve, oro di categoria per Agostino Scortichini; a Siena, alla “Siena Ecorun”, ottimo oro assoluto per Roberto Ria; a Sestri Levante, alla “Andersen Run”, argenti di categoria per Alessandro Marlia e Simone Donati e bella prova per Mirco Toma (8 assoluto); nello stesso contesto, ma sulla distanza delle sette miglia, oro di categoria per Francesca Tesconi e bella prova per Nello Del Corso (9 assoluto); a Telese, alla “Telesia Helf Marathon”, ottimo bronzo assoluto per Paul Tiongik.