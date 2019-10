Sport



Gp Apuane, Tiongik-Jamali nella top 10 ad Arezzo

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:49

Buon fine settimana per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, con prestazioni di rilievo in tutta la regione. Sabato 26 ottobre, a Castelnuovo, alla “Stracastelnuovo”, argenti di categoria per Nicola Matteucci, Erica Togneri e Luciano Bianchi, bronzo di categoria per Agostino Scortichini e buone prove per Mario Bonini (7 assoluto), Michelangelo Fanani (10 assoluto), Giuseppe Simone (21 assoluto), Claudio Simi (22 assoluto), Flavio Lazzini (23 assoluto), Leonardo Pierotti (28 assoluto), Enzo Russo (29 assoluto), Fabio Belletti (30 assoluto), Ludmillo Dal Lago (36 assoluto), Arturo Sargenti (41 assoluto), Francesca Tesconi (13 assoluta), Lido Lucchesi (43 assoluto), Roberto Peri (46 assoluto) e Mauro Valdrighi (48 assoluto) nella gara di apertura, mentre nella gara elite argento di categoria per Mimmo Marino, bronzi di categoria per Matteo Coturri e Lorenzo Checcacci e buone prove per Marco Bonacchi (7 assoluto), Nicola Ciardelli (13 assoluto), Yamego Abdou Rahma (15 assoluto), Daniele Sandroni (16 assoluto), Moussa Kone (21 assoluto), Omar Nujie (23 assoluto), Marco Rossi (25 assoluto), Adriano Mattei (26 assoluto), Enrico Manfredini (30 assoluto), Mirco Toma (31 assoluto), Simone Donati (40 assoluto), Marco Mattei (42 assoluto), Emilio Abrami (46 assoluto) e Simone Carlini (49 assoluto); Domenica 27 ottobre, a Firenze, al “Trofeo Le Panche”, buona prova per Riccardo Durano; ad Arezzo, alla “Arezzo Half Marathon”, ottimo quarto posto assoluto per Paul Tiongik (trascinatore della squadra garfagnina Domenica scorsa a Palermo con il podio tricolore conquistato) e prove maiuscole di Jilali Jamali e Marcello Bernardini; a Fucecchio, al “Trail delle Cerbaie”, buone prove per Roberto Ria e Francesco Frediani.