Gs Orecchiella Garfagnana sugli scudi

mercoledì, 16 ottobre 2019, 20:09

L’ autunno del podismo toscano sta entrando nel vivo, con gli appuntamenti classici con le lunghe distanze. Il G.S. Orecchiella, con i suoi atleti, è protagonista nelle varie specialità. Ecco i principali risultati conseguiti dai portacolori biancocelesti in questo scorcio di stagione:

Straordinaria la coppia ruandese in forza al sodalizio Garfagnino: Jean Baptiste Simukeka trionfa alla edizione 2019 della Pisa Half Marathon con il crono di 1:05:25; secondo posto, al femminile per Primitive Niyirora in 1:18:35; oltre 1200 i partecipanti, bene anche gli altri atleti dell’Orecchiella al traguardo: 26° Gabriele Bacci 97° Luca Gabbanini 181° Federico Fontanini 195°, 183° Gianluca Pieroni, 185°Manuel Mancini, 272° Simone Polloni, 309° Frederik Andersen, Stefano Volpi 433°, Andrea Dini 451°, Vincenzo Zaccuri 494°, Angelo Mancini 936°, Alessandro Orlandi 943°.

Tra le donne buona prova per Nicoleta Badica 3^ di categoria SF40 e 14^ assoluta, Paola Micheletti 38^ cat. SF40, Lucia Bottari 42^ categoria SF45; nella medesima giornata ma sulla distanza dei 10 km eccezionale il giovanissimo Girma Castelli, 4° assoluto e 1° di categoria con il tempo di 33:02, in una gara con grandi nomi ai nastri di partenza, vinta da Stefano La Rosa (C.S. Carabinieri), 12° posto assoluto per Antonio Bianchi e 6^ tra le donne Beatrice Macelloni con il tempo di 41:22.

Strepitoso lo “scalatore” Marco Guerrucci che mette a segno una splendida doppietta “autunnale”: prima trionfa nell’impegnativa gara della Valle del Serpente (PT) sulla distanza di 12 km organizzata dal Circolo Arci Campiglio e dalla Silvano Fedi Pistoia. La gara si è svolta nella frazione del comune pistoiese di Campiglio e ha voluto ricordare le figure di Fiorello e Aldo Maestripieri; nella stessa competizione Franco Olivari vince tra gli Argento e una eccezionale Meri Mucci tra le donne. Guerrucci bissa il successo aggiudicandosi poi la prima edizione del Doganaccia Vertical 1000D+, dove un grande Denis Colò centra il terzo posto, a completare un fantastico podio.

IL ruandese Jean Baptiste Simukeka si conferma ottimo interprete della corsa in montagna, con il 1° posto nella 17 km (+1000m) del Tartufo Trail, sull’Appennino Tosco-Emiliano, nel Parmense; sul fantastico percorso che ha toccato le cime del Monte Sporno e del Montagnana, le guglie rocciose dei Salti del Diavolo, la Via degli Scalpellini e la Via Francigena, sulla distanza di 52 km ha colto un ottimo 10° posto Eleonora Barbolani, per la specialista delle lunghe distanze un ottimo rientro alle gare.

Gara tradizionale a Lammari, con la Maratonina del Campanone. Quest’anno si è disputata anche la gara sulla distanza di 10 km, con il terzo posto del fortissimo e sempre più concreto Federico Matteoni, alle spalle di Orsucci e Bonacchi. Ottimi anche Michael Luongo (4° assoluto) e Mattia Della Maggiora (7° assoluto). Gli altri: 19° Giacomo Tognetti, 25° Daniele Trevisani, 29° Adriano Matteoni, 44° Stefano Del Prete. Tra le donne positivo rientro all’agonismo per Leanna Fabbri, 5^ assoluta e con ottime sensazioni in preparazione della prossima stagione agonistica.

Nella mezza maratona conferma sulla distanza per lo specialista Simone Pierotti, 10° assoluto con l’ottimo crono di 1:18:18. Gli altri portacolori del G.S. Orecchiella Garfagnana al traguardo dei 21,0975 Km: Denis Colò (37°), Daniele Giusti (41°), Luigi Ceccarelli (80°), Fabrizio Lenzini (131°). In campo femminile ottimo 5° posto tra le assolute per Gianfranca Secci.

Sempre sulle lunghe distanze, ottimo risultato per Andrea Santucci alla Ecomaratona Pratese con il 4° posto assoluto che gli è valso la vittoria di categoria; nella mezza maratona bel 6° posto per Simone Pierotti e 37° per Manuel Mancini.

Alla Avis Run di Montecatini buone prestazioni per Antonio Nottoli, 76° e Luigi Angeli 88°.

Nella durissima ed altrettanto avvincente “Saliscendi la culla” di Camaiore ottimo 7° posto per Antonio Bianchi. 22° Stefano Barone, 25° Alessandro Vannucchi, 39° Davide Del Giudice. In campo femminile 2° assoluta Carla Neri.

Alla Carrara – Campocecina, durissima gara con arrivo sulle Apuane, giunta alla 20^ edizione, eccezionale Melania Raffaetà, 2^ assoluta con il tempo di in 1h 53' 01, mentre Gino Franceschini è 19° al traguardo.

Nel classico appuntamento della staffetta del Pioppino disputata ad Antraccoli podio per i Garfagnini con il 2° posto per la staffetta mista da Adriano Matteoni, Simona Carradossi e Gianluca Cacciaguerra; buon 7° posto al maschile per la staffetta composta da Emiliano Mazzei, Raffaello Bevilacqua e Federico Matteoni.

Nel Trofeo del Podista Ubriaco, a Riana (Lu), vittoria di categoria per l’inossidabile Odette Ciabatti e terzo posto per l’ottima Luciana Aresu. In campo maschile nella categoria Argento vittoria per Franco Olivari davanti a Gianni Moggia; ottimo Luca Diversi, 2° tra i Veterani. Gli altri biancocelesti: 16° Paolo Micotti, 28° Luca Bertoncini, 39° Giordano De Servi, 47° Giovanni Ferrari. Bene anche Silvio Toni e Giuseppe Monini.