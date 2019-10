Sport



Il Castelnuovo in cerca in certezze: al Nardini arriva la Virtus Viareggio

sabato, 26 ottobre 2019, 12:04

di simone pierotti

Il Castelnuovo ha rotto gli indugi e, dopo aver ottenuto primi punti stagionali, ha vinto la prima partita, probabilmente la meno attesa, sul campo della Massese. Adesso manca da sfatare l’ultimo tabù stagionale, l’appuntamento con la prima vittoria casalinga. Occasione domani, domenica 27 ottobre, allo stadio “Alessio Nardini”, alle 14:30, contro la Virtus Viareggio. La formazione di Montignoso attraversa un periodo davvero difficile ed ha già esonerato due allenatori: in Garfagnana sarà guidata da Marco Passavanti.

Sette gare e sette sconfitte, il ruolino di marcia degli avversari dà l’idea di una partenza da incubo ma va sottolineato che, a parte la debacle di San Miniato (1-6), i bianconeri nelle ultime gare hanno lottato e perso di misura. La Virtus Viareggio è una formazione molto giovane che pecca spesso in esperienza, anche se non ha mai demeritato sul piano del gioco: nelle sue fila milita anche un ex gialloblu, Luca Martinelli, l’attaccante che ha vestito la maglia del Castelnuovo lo scorso anno.

Il Castelnuovo si è allenato con costanza anche nell’ultima settimana e si presenta con il morale alto, dopo gli ultimi risultati: l’infermeria, peraltro, si è svuotata e mister Cardella può contare su un maggior numero di scelte, recuperati Inglese, Casci e Degl’Innocenti. Assente, ovviamente, Igor Da Prato, che si dovrà operare, per lui stagione praticamente finita.