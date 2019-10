Sport



Il Castelnuovo si perde sul più bello, disastro nella ripresa

domenica, 27 ottobre 2019, 20:03

di simone pierotti

1-3

CASTELNUOVO: Leon, Nelli (39’ s.t. Bastos), Inglese, Lavorini, Pieroni, Giusti, Jatta (19’ s.t. Bosi), Biagioni, Galletti (19’ s.t. Casci), El Hadoui (39’ s,t, Marganti), Ricci (20’ p.t. Ghafouri) A disp.: Pili, Degl’Innocenti, Turri, Lionetti All.: Cardella

VIRTUS VIAREGGIO: Tonelli, Manfredi, Ceccarini (1’ s.t. Papini), Imperatrice, Bartoli, Cinquini, Bertelloni (30’ s.t. Benassi), Fascioli, Taraj (45’ s.t. Manfredi), Bani (23’ s.t. Bedini), Martinelli (8’ s.t. Battaglia) A disp.: Salvadogi, Evani, Belatti, Nardini All.: Tonelli

Arbitro: Antonio Savino di Torre Annunziata

Marcatori: 24’ p.t. Ghafouri, 13’ s.t. Bani, 36’ s.t. Taraj, 45’ s.t. Papini

Note: ammoniti Pieroni, Lavorini, Manfredi, Bani, Papini

Il Castelnuovo manca l’appuntamento più importante di questo inizio di stagione, lo scontro diretto contro l’ultima in classifica che, in caso di risultato positivo, avrebbe dato una prima svolta al cammino dei gialloblu. Invece, contro la Virtus Viareggio, peraltro dopo un buon primo tempo concluso in vantaggio, è arrivata una ripresa timorosa e sconclusionata, in cui gli ospiti hanno fatto un sol boccone dei ragazzi di mister Cardella. Una battuta di arresto inattesa dopo gli ultimi tre risultati utili consecutivi, in particolare la splendida prova di Massa di sette giorni fa. E’ festa grande per gli ospiti, alle prese con diverse problematiche societarie, con tre cambi di allenatore in sette giornate, ma che hanno giocato con grande generosità.

La gara inizia con una buona azione degli ospiti con lo scambio tra Bertelloni e Taraj, colpo di testa sopra la traversa. Il Castelnuovo deve ricorrere al primo cambio, il claudicante Ricci viene sostituito da Ghafouri: cambio benedetto dalla sorte perché, pochi minuti dopo, l’attaccante conclude in rete con un perfetto colpo di testa su cross dalla destra di El Hadoui. Al 30’ colpo di testa di Inglese, con il portiere che blocca agevolmente. Al 32’ si fanno vedere gli ospiti con un tocco di Fascioli, Leon blocca. Al 37’ tiro di Inglese che non impensierisce Tonelli. Al 38’ l’ex di turno Martinelli si destreggia al limite dell’area e calcia in porta ma manda a lato. Al 45’ rapida azione tra Ghafouri e Galletti, con conclusione alta. Primo tempo che legittima in sostanza il vantaggio del Castelnuovo. Il secondo tempo inizia con un brivido per i gialloblu, cross dalla sinistra sul quale irrompe Battaglia in spaccata ma manda sopra la traversa. All’11’ bella discesa di El Hadoui sulla sinistra, entra in area ma viene fermato dalla pronta uscita del portiere. Al 13’ la partita cambia storia: calcio di punizione dal limite, il tiro di Bani trova una deviazione in barriera e beffa Leon. A questo punto ti aspetti la reazione del Castelnuovo invece i gialloblu si perdono e vengono messi in difficoltà dalla maggiore convinzione degli ospiti. Al 36’ azione di Fascioli sulla sinistra, palla nel mezzo, la difesa non riesce a liberare e Taraj tocca in anticipo su Leon. Al 39’ contropiede del Viareggio con Battaglia che dal limite calcia in porta, blocca Leon. Il terzo gol arriva al 45’ con il neo entrato Papini che chiude con un preciso tocco davanti a Leon, al termine di un contropiede devastante. Al 47’ Ghafouri ha la palla giusta davanti al portiere ma si allunga il pallone e l’azione sfuma.