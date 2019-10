Sport



Il Cefa parte vincendo… al fotofinish

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:38

CEFA BASKET – PROGETTO PALLACANESTRO PRATO 53-51

Parziali (18-8; 34-23; 42-41)

Cefa: Galletti, Suffredini, Angelini A. 14, Pozzi 4, Angelini S. 22, Lana, Ferrando, Masini 3, Bertucci 10, Mariani, Guidugli ne, Tosoni ne. All. Romani.

Prato: Vannozzi, Aquili 3, Baldini, Agostini, Baldini 3, Bardazzi 14, Bencini 8, Vettori 3, Acciaioli 7, Meoni 11 All. Manganello.

Il Cefa Basket Castelnuovo inizia nel migliore dei modi la nuova stagione in Promozione superando il Progetto Pallacanestro Prato per 53 a 51. Una vittoria al fotofinish per l’esordio di coach Romani sulla panchina dei gialloneri che hanno dominato l’incontro per lunghi tratti rischiando però di farsi beffare nel finale. Infatti, il Cefa parte molto bene e arriva anche a toccare il +15. Prato però inizia a crescere, l’intensità cresce e gli ospiti riescono prima nell’aggancio e poi nel sorpasso: 44-51 a 4’ dalla fine. Sembra una gara compromessa per Pozzi e compagni che, invece, sigillano il proprio canestro e confezionano il controsorpasso nei secondi finali. Succede di tutto con i fratelli Angelini che si divorano letteralmente dei canestri fatti, ma a 4 secondi dalla fine Simone subisce fallo in entrata ed è glaciale dalla lunetta con il 2 su 2 che regala il vantaggio. Prato tenta invano la tripla della vittoria con Meoni e si scatena l'esultanza di giocatori e pubblico per una vittoria soffertissima ma nel complesso meritata visto che il Cefa è stato avanti per 35' su 40.



«Siamo felicissimi di aver aperto la stagione con una vittoria, in un campionato di alto livello come questo ogni successo è prezioso – commenta coach Romani – abbiamo giocato una buona pallacanestro per 15', ma non siamo stati bravi ad adeguarci al tipo di partita che si è giocata successivamente. Dovevamo essere più solidi in difesa specialmente a rimbalzo e anche in attacco non abbiamo pareggiato la maggiore aggressività che i nostri avversari hanno messo in campo per rimontare. Il nostro merito principale è stato quello di crederci anche quando tutto sembrava perduto, una grande difesa è sempre la chiave per vincere le partite e noi nel finale siamo stati duri. Dobbiamo lavorare tanto per migliorare anche perchè le prossime gare saranno ancora più difficili».



Prossimo impegno sabato a Porcari contro la Ludec di Mario Boni.