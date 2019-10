Sport



Il Cefa si riscatta subito: Lucca ko nel derby

lunedì, 28 ottobre 2019, 12:19

CEFA BASKET – SKYWALKERS LUCCA 66-57

(11-14; 27-26; 42-42)

CEFA: Galletti, Suffredini, Angelini A. 32, Pozzi, Angelini S. 26, Biagioni ne, Guidugli, Lana 4, Ferrando, Tosoni A. ne, Masini 2, Bertucci 2. All. Romani

LUCCA: Isola ne, Quiriconi 3, Cattani 13, Landucci 7, Sorbi ne, Giovannetti 3, Francesconi 2, Merciadri 6, Sodini R. 8, Vanacore 3, Sodini D. 2, Tofanelli 10. All. Nalin



Si tinge di giallonero il derby tra Cefa Basket Castelnuovo e Skywalkers Lucca. Gli uomini di Maurizio Romani fanno valere il fattore campo e vincono per 66 a 57 la loro seconda gara di campionato. Primo quarto di marca ospite, ma il Cefa resta in scia e i fratelli Angelini suonano la carica: 58 punti a referto sui 66 totali della squadra per Andrea e Simone. Decisive anche le difese tattiche studiate da coach Romani che mandano in confusione gli ospiti. Nell'ultima frazione i gialloneri piazzano un parziale che sembra decisivo volando sul 52-42 a 5' dalla sirena. Con Giovannetti, Cattani e una tripla di Vanacore gli ospiti tornano a -5 ma nel finale nonostante la pressione a tutto campo Pozzi e compagni sono lucidi nel giocare col cronometro e nel capitalizzare i viaggi in lunetta. Finisce con il palazzetto in festa per una importantissima vittoria.

«Siamo molto soddisfatti per il successo e soprattutto per il carattere dimostrato dai ragazzi – dice coach Romani – dopo un avvio complicato siamo stati bravi a rimanere sul pezzo e ad applicare il piano partita. Un mese fa in precampionato ne abbiamo presi 30 da loro e sapevamo della loro forza. Li abbiamo rispettati e partendo da sfavoriti abbiamo ribaltato il pronostico volendo fortemente questa vittoria. L'assenza di Tozzini ci ha agevolato ma anche noi avevamo due ragazzi fuori e le rotazioni sono state difficili. La squadra sta cominciando ad avere un'identità e dimostra di saper soffrire e questo è fondamentale per il nostro cammino. La tattica è importante ma è l'animus pugnandi che fa la differenza».