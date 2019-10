Sport



Il Volley Barga presenta la stagione 2019/2020

mercoledì, 23 ottobre 2019, 18:49

In un clima di compostezza e partecipazione per la tragedia che ha colpito la comunità barghigiana la scorsa settimana, il Volley Barga ha presentato domenica scorsa, presso la palestra delle scuole medie di Fornaci di Barga, le squadre che disputeranno la stagione 2019-2020. La società Volley Barga Coppo Team parteciperà quest'anno ai campionati: Under 14, Under 16, Under 18, Prima divisione oltre ai raggruppamenti minivolley/S3.



Molto carina la cerimonia, condotta magistralmente da Paolo Saccà, che ha visto presentare ciascuna squadra con un motivo musicale scelto dalle atlete stesse. Toccanti i due filmati proiettati: il primo sull'importanza dello sport nella crescita dell'individuo e sul ruolo fondamentale che gli allenatori rivestono nel guidare gli atleti, non solo per quanto riguarda l'aspetto tecnico, ma anche per quello che riguarda l'aspetto formativo ed educazionale; il secondo ha rinnovato il dolore ed il rimpianto per la prematura scomparsa di Lucia Evangelisti, indimenticata ed indimenticabile giocatrice prima ed allenatrice poi della società barghigiana.