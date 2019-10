Sport



Leon neutralizza un rigore e il Castelnuovo muove la classifica

domenica, 6 ottobre 2019, 20:17

di simone pierotti

0-0

CASTELNUOVO: Leon, Nelli, Inglese, Lavorini, Pieroni, Giusti, Casci (25’ s.t. Galletti), Jatta (23’ s.t. Degl’Innocenti), Castro (8’ s.t. Bosi), El Hadoui (38’ s.t. Ricci), Ghafouri (17’ s.t. Marganti) A disp.: Pili, Turri, Lionetti All.: Cardella

ATLETICO CENAIA: Serafini, Fabbrini (28’ s.t. Stampa), Tammaro, Betti (10’ s.t. Bachini), Signorini, Milianti, Lelli, Balleri, Bruzzone, Marino (25’ s.t. Marcellusi), Arrighi A disp.: Guidetti, Landucci, Sarais, Ciocia, Neri, Cecchetti All: Ciricosta

Arbitro: Donati di Livorno

Note: Al 20’ s.t. Leon para rigore a Bruzzone. Ammoniti Nelli, Jatta, Castro, El Hadoui, Marganti, Lelli, Bruzzone

Non sono arrivati i primi tre punti della stagione ma almeno il Castelnuovo ha mosso la classifica, con il primo pareggio dopo quattro sconfitte. Il punto, almeno, fa morale e lascia alla Virtus Viareggio l’onere dell’ultimo posto in classifica. Si erge ad eroe di giornata il portiere Leon che nella ripresa ipnotizza Bruzzone dagli undici metri. Segnali positivi sono arrivati nel finale quando i gialloblu di mister Cardella hanno cercato la vittoria e si sono resi pericolosi, grazie anche al recupero di diversi uomini, come El Hadoui, Lavorini, Casci e Ricci, molto vivace nei pochi minuti avuti a disposizione. Ai box rimangono solamente Da Prato e Biagioni ma il rientro non è lontano.

E’ un primo tempo bloccato quello a cui assistiamo, con le squadre che non possono permettersi di perdere ulteriore terreno in classifica. Si fa vedere l’Atletico Cenaia all’11’ con una conclusione di Arrighi a lato. Al 17’ occasione con Inglese che si “beve” mezza difesa salvo poi pasticciare e concludere senza forza. Al 39’ si rifanno vivi gli ospiti con uno scambio tra Marino e Arrighi, tiro e palla a lato. Al 43’ bel movimento di Ghafouri sulla sinistra, palla filtrante a centro area ma Castro non si fa trovare pronto. Al 44’ palla nel mezzo, Inglese la sfiora, si accende una mischia con Nelli che arriva alla conclusione ma un difensore rimpalla il pallone.

Il secondo tempo offre maggiori emozioni, con entrambe le squadre che provano a vincere. Dopo una serie di azioni prive di costrutto, l’episodio che potrebbe decidere il match. Al 20’ azione convulsa degli ospiti nell’area dei locali, passaggio ravvicinato sul quale Lavorini non ha il tempo di spostarsi e la palla tocca il braccio, è rigore. Dal dischetto va Bruzzone ma Leon intuisce il tiro e neutralizza la conclusione. Il rigore parato è quasi una scossa per il Castelnuovo che prova a rimescolare le carte, inserendo forze fresche: esordio stagionale per Ricci, molto atteso per l’attacco. Al 27’ azione di contropiede e palla in area per Bosi che dalla destra, non in perfetto equilibrio calcia sopra la traversa. Al 30’ punizione dalla sinistra, svetta Degl’Innocenti ma il colpo di testa è alto. Al 35’ grande occasione per il Castelnuovo con una spettacolare percussione di Nelli che si fa cinquanta metri seminando avversari come birilli, si avvicina al limite dell’area ma invece di servire i compagni (Bosi e Galletti) liberi in area, si perde in un ulteriore quanto inutile dribbling e l’azione sfuma. Al 40’ palla in area per Bruzzone che controlla e si gira ma calcia a lato. Al 45’ si fa notare il massaggiatore Enrico Nardini che si fa espellere dalla panchina per proteste. Finale in forcing dei gialloblu. Al 46’ tiro da fuori di Galletti, il portiere respinge sulla destra, sul proseguo dell’azione Bosi mette in rete ma il direttore di gara aveva interrotto il gioco per una posizione di fuorigioco. Al 47’ Inglese ci prova mettendo un pallone insidioso in mezzo all’area, Marganti dalla destra irrompe ma la palla va alle stelle. Finisce 0-0, la classifica si muove e, già domenica prossima, contro la Cuoiopelli, i ragazzi di Cardella dovranno superarsi per centrare la prima vittoria.