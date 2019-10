Sport



Lo show del bike trial al Ciocco con il campionato europeo

lunedì, 7 ottobre 2019, 09:55

Durante il weekend nella splendida cornice della tenuta del Ciocco in provincia di Lucca si sono svolti gli UEC Trial European Championship. Si tratta del primo dei due appuntamenti internazionali con il bike trial che vedrà la location toscana il prossimo 11/13 ottobre teatro della terza e ultima tappa della World Cup.

Dopo l'esordio nel 1991 come prima location europea ad ospitare un mondiale di downhill, il Ciocco torna quindi protagonista nel panorama mondiale bike e lo fa consegnando le ambite maglie di Campione Europeo con una gara davvero partecipata che ha visto al via ben 18 Nazioni e oltre 120 atleti.

Il tedesco Dominik Oswald, classe 1997 conquista il primo posto nella categoria più prestigiosa, Men Elite 20" e agguanta il Titolo di Campione Europeo. Subito dietro è stata battaglia serrata tra lo spagnolo Alejandro Montalvo secondo e l'austriaco Thomas Pechhacker terzo. L'italiano Marco Bonalda si ferma alle semifinali ma chiude comunque con un'ottima ottava posizione.

"Ognuno di noi finalisti aveva le carte in regola per poter vincere, ma oggi mi è andata bene. Il percorso era davvero bello, un ottimo mix di ostacoli con salti alti e lunghi e diverse sezioni dove lavorare con i pedali. Penso di poter dire che ci siamo divertiti davvero tutti" dichiara il neo campione europeo Dominik Oswald.

Nella categoria Men Elite con ruote da 26", il Titolo di Campione Europeo è andato all'inglese Jack Carthy, davvero inarrestabile in questa stagione. Conferma con un'altra vittoria il suo incredibile stato di forma e feeling con la bici. Secondo chiude il francese Nicolas Vallee, mentre terzo è lo spagnolo Sergi Llongueras.

Rimanendo sempre in categoria Elite, tra le donne torna sul gradino più alto del podio e conquista il Titolo Europeo la campionessa tedesca Nina Reichenbach, che nonostante qualche errore di troppo nelle sezioni iniziali di questa finale, riesce comunque a tenere dietro la francese Manon Basseville seconda e la spagnola Vera Baron terza.

Tra le categorie Men Juniors 20" l'inglese Charlie Rolls sbaraglia la concorrenza con una run di finale perfetta che gli vale il massimo punteggio e la maglia di Campione Europeo di categoria. Subito dietro lo spagnolo Charlie Rolls secondo e il connazionale iberico Antonio Fraile terzo. Davvero ottimo il risultato del portabandiera italiano Simone Titli che chiude quarto, confermando il grande stato di forma che lo aveva già visto tra i protagonisti nella giornata di qualifiche del sabato.

Sempre tra gli Juniors Men ma con ruote da 26'' il Titolo di Categoria va al tedesco Oliver Widmann che commette davvero pochi errori in finale e si mette dietro lo svizzero Vito Gonzalez secondo e lo spagnolo Daniel Baron terzo.

Unanime l'opinione dei rider sulla qualità del percorso tracciato dai tecnici Marco e Paolo Patrizi. Le 5 zone differenti: legno, cemento, roccia e le due miste, sono risultate tecnicamente impegnative e all'altezza di una competizione internazionale quale questa del Campionato Europeo.

Le condizioni meteo hanno poi giocato a favore. Due splendide giornate di sole hanno favorito il corretto svolgimento della manifestazione e soprattutto permesso a tutti, partecipanti e spettatori di godere della bellezza e della natura del parco della tenuta del Ciocco. A parte le prime ore del mattino, quando un po' di rugiada formatasi nella notte ha reso le strutture insidiose, specialmente quelle delle prime due sezioni, gli ostacoli godevano di ottimo grip e questo ha contribuito alla spettacolarità dei passaggi.

Enrico Della Casa Segretario Generale UEC (unione europea ciclismo) dichiara: "E' per me la prima volta qui al Ciocco e devo dire di aver scoperto una location davvero spettacolare e ideale per la pratica di molte discipline della mountain bike. Non mi sorprenderebbe vedere questa località protagonista di altre importanti manifestazioni ciclistiche in un prossimo futuro".

Andrea Barbuti Amministratore delegato del Ciocco: "Da tempo il Ciocco dedica molte energie allo sport, ma da un paio d'anni a questa parte grande lavoro è stato fatto proprio nel settore bike. E' un onore ospitare eventi così prestigiosi e il nostro impegno è quello di far sì che questo sia solo un punto di partenza".

Il prossimo appuntamento con la grande bike al Ciocco è già dietro l'angolo, infatti a partire dal prossimo weekend i migliori atleti al mondo di trial si ritroveranno proprio qui per la World Cup in programma per l'11/13 Ottobre.