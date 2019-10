Sport



L’U.S. Castelnuovo diventa affiliata dell’Empoli F.C.

giovedì, 10 ottobre 2019, 18:14

di simone pierotti

Giornata storica per l’U.S. Castelnuovo Garfagnana che da ieri è ufficialmente affiliata con l’Empoli F.C. Academy. Le due società si sono incontrate sottoscrivendo la convenzione alla presenza del presidente Paolo Lenzi e del vice presidente Dino Dini, per poi dare vita al progetto vero e proprio che comprende una serie di iniziative legate alla crescita professionale degli istruttori della società gialloblu.

Si è svolta presso gli impianti sportivi di Castelnuovo, lo stadio “Alessio Nardini” e il rinnovato Comunale Vecchio un’intensa giornata di allenamenti che hanno visto protagoniste le squadre delle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi, sotto la vigilanza attenta del Responsabile Tecnico Empoli F.C. Academy Diego Rognini e del responsabile Affiliazione Davide Caliaro. Sul campo i vari istruttori gialloblu: Flavio Bechelli, Manuel I., Eugenio Piagentini, Marco Papalini, Bravi Fabiano, Mario Ricciarelli, Francesco Fiori, Michele Nazzicone, Simone Bandini, Federico Giorgi, Francesco Inglese oltre che l’instancabile preparatore dei portieri (bandiera della società) Pietro Tolaini (era assente il preparatore portieri Quironi Davide a causa di impegni con la Nazionale Italiana).

Ad accogliere i responsabili di Empoli F.C. erano presenti il presidente Paolo Lenzi, il vice presidente e responsabile Scuola Calcio Dino Dini, il Direttore Generale Franco Pedreschi, i consiglieri Alvaro Pieroni e Fabio Turri, il Direttore Sportivo Scuola Calcio Massimiliano Franchi, il Direttore Sportivo del Settore Giovanile Simone Vanni e il Responsabile Tecnico Scuola Calcio Leonardo Piagentini.

I tecnici dell’Empoli F.C. hanno fatto la spola tra i due impianti sportivi, visionando quindi tutti gli allenamenti svolti, alla fine di questi hanno tenuto un’interessante riunione con i tecnici della Società e con i vertici societari, durante la quale hanno esposto i principi cardine del loro progetto tecnico. Il presidente ed il vice presidente hanno espresso il loro orgoglio per il risultato raggiunto, che va ad implementare il progetto di valorizzazione del Settore Giovanile/Scolastico che da questa stagione ha deciso di intraprendere l’U.S. Castelnuovo.

I responsabili di Empoli F.C. hanno sottolineato che l’affiliazione è di natura prettamente tecnica e rivolto agli allenatori delle società che saranno coinvolti in giornate di allenamento e stage tecnico – tattici presso la sede principale di Monteboro. Diego Rognoni ha spiegato quelli che sono i principi alla base della società Empoli, che punta fortemente sul settore giovanile e la scuola calcio e i risultati sono a dimostrarlo. “Il nostro scopo è quello di far crescere il livello dei tecnici delle squadre dilettantistiche affiliate, per aumentare la possibilità di costruire ragazzi interessanti. Cerchiamo un confronto con le società e gli istruttori”.

Il programma di affiliazione prosegue con un altro incontro tecnico fissato per lunedì 14 ottobre quando tutti gli istruttori ellenatori si recheranno presso il Centro Sportivo Empoli F.C. a Monteboro (Empoli) per uno stage tecnico a loro dedicato.